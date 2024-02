Un an après, le nouveau modèle de rémunération satisfait des médecins de famille en C.-B.

Depuis le 1er février 2023, les médecins de famille britanno-colombiens peuvent choisir de percevoir une rémunération qui prend en compte les besoins complexes de leur patient, à l'inverse de la rémunération à l'acte. Pour l’Association des médecins de famille de la Colombie-Britannique (BC Family Doctors), ce nouveau modèle est une réussite.

Selon la directrice générale de l’Association des médecins de famille de la Colombie-Britannique, Renee Fernandez, la rémunération à l’acte est délaissée par les médecins de famille de la province depuis un an.

Le nouveau modèle de rémunération a d’ailleurs permis d’attirer de nouveaux praticiens et de convaincre des médecins de rester en exercice, d'après Renee Fernandez. C’est étonnant de constater les progrès qui peuvent être réalisés en un an , assure la directrice générale.

C'est une réussite exceptionnelle pour le système de santé en Colombie-Britannique , a affirmé samedi, lors d’une conférence de presse, le ministre de la Santé, Adrian Dix.

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix.

Environ 700 médecins de famille de plus ont adhéré au nouveau modèle de rémunération depuis son lancement en février 2023, s'ajoutant aux 3400 qui y adhéraient déjà, selon Renee Fernandez.

Plus de 4100 médecins de famille ont désormais recours au nouveau système depuis son introduction. Entre 400 et 500 médecins de famille ont toutefois choisi de rester sur un modèle de rémunération à l’acte.

Une réouverture du système de santé

Pour la médecin de famille Alexandra Greenhill, le nouveau modèle lui permet de gérer plus qu'un [besoin médical] par rendez-vous . Elle attribue également au nouveau système une facilité pour des patients de trouver un médecin de famille.

On trouve une réouverture un peu de notre système, quelque chose qu'on n'a pas vu en plus de 10 ans.

La province tient l’une de ses promesses, d'après Alexandra Greenhill. Le nouveau [modèle de rémunération] reconnaît que la charge du travail a augmenté et qu’on a de plus en plus de patients très complexes qui [ont besoin de] plus que 10 minutes pour un rendez-vous.

Alexandra Greenhill est également la fondatrice et présidente-directrice générale de Careteam Technologies.

Plus d'efforts demandés

Le nouveau modèle de rémunération est une solution à la crise que traverse le système de santé, mais pas la panacée, soutient la directrice générale de l’Association des médecins de famille de la Colombie-Britannique.

Nous devons mettre en place des soins fournis par des équipes médicales dans les zones urbaines et rurales de la province. Nous devons nous assurer que les médecins de toutes les spécialités ont la capacité de travailler ensemble, et que le dossier du patient se déplace avec eux.

Alexandra Greenhill appuie cette position, invoquant le fait que, de nos jours, le système de santé n’est pas adapté à l’ère numérique. J’envoie encore des fax , déplore la médecin.

En Colombie-Britannique, le nombre de personnes qui n'ont pas de médecin de famille s'élève à près de 1 million, soit environ 20 % de la population.

Elle soutient qu’il est nécessaire de faire basculer le système de santé à l’ère numérique, car les technologies sont déjà là , mais le ministère de la Santé ne semble pas les utiliser selon elle.

D'ailleurs, la médecin attend plus d’implications de la province. On nous avait promis par contre que ce ne serait pas le seul changement et qu'on allait avoir les avantages de travailler en équipe avec des spécialistes, plus de ressources au niveau communautaire, et ça, nous ne l'avons pas encore vu.

C'est une demande que tous les médecins ont faite et continuent à faire. On doit [réparer] tout le système, on ne peut pas juste régler un petit aspect de la rémunération pour retenir les médecins.

Pour Adrian Dix, l’une des solutions pour retenir plus de médecins de famille dans la province passe par le recrutement de médecins à l’étranger. Sans oublier notamment l’éducation : il a annoncé l'ajout de 128 places à l’école de médecine de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC).