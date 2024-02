En 2016, la jeune Rebecca Schofield, de Riverview au Nouveau-Brunswick, atteinte d'un cancer au cerveau, a créé le mot-clic #BeccaToldMeTo. Son objectif : inviter les gens à faire des actes de gentillesse en son nom.

Le 17 février marquera le 6e anniversaire du décès de la jeune femme de 18 ans.

Son souvenir et sa mémoire survivent, maintenant un peu plus grâce à la nouvelle pièce de théâtre documentaire Becca, écrite par Mélanie Léger et inspirée par des témoignages des gens qui ont connu Rebecca.

Répétition de la pièce «Becca», qui sera présentée dans 10 villes du Nouveau-Brunswick du 7 février au 2 mars 2024. Photo : Radio-Canada

Il y a une fierté. C'est aussi une émotion un peu surréelle quand tu vois quelqu'un sur scène dire des mots que tu sais que tu as dits, partager des histoires que tu as racontées , confie la mère de Becca, Anne Schofield, à quelques jours de la première.

La famille Schofield a été consultée tout au long du processus de création.

Anne Schofield Photo : Radio-Canada

Becca sera présenté du 7 février au 2 mars et voyagera à travers le Nouveau-Brunswick.

Elle sera jouée à Fredericton, Tracadie, Caraquet, Miramichi, Moncton, Edmundston, Saint-Jean, Sackville, Bathurst et Dalhousie.

Becca est une pièce bilingue, dans les deux langues et surtitrée, coproduite par le Théâtre populaire d'Acadie ( TPA ) et Theatre New Brunswick ( TNB ). Selon le TPA , il s’agit de la première coopération du genre pour les deux compagnies cinquantenaires.

Cinq comédiens — Bianca Richard, Carlo Weka, Danielle Toner, Matthew Lumley et Mélanie LeBlanc — monteront sur les planches. Pour eux, il était important d’avoir le plein soutien de la famille de Becca.

Bianca Richard, Carlo Weka, Danielle Toner, Matthew Lumley et Mélanie LeBlanc forment la distribution de «Becca». Photo : Radio-Canada

Ç’a quand même été super bien reçu , dit la comédienne Bianca Richard. Pour nous autres, en tant que comédiens, ça nous sécurise un petit peu de savoir que la famille est d’accord avec ce qu’on dit. lls sont juste fiers et contents de ce qu’on va présenter, fait que ça nous donne comme un boost de confiance.

Ça feel comme un gros hug, comme pièce de théâtre , dit-elle.

Bianca Richard Photo : Radio-Canada

La puissance du mouvement de cette jeune fille-là — qui a encore une résonance aujourd’hui — je pense que c’est une nourriture dont on a besoin actuellement , dit Allain Roy, directeur général et artistique du Théâtre populaire d'Acadie.

La famille de Becca souhaite que les gens n’oublient jamais souhaitent que les gens n’oublient jamais le message lancé par leur fille.

Qu’est-ce que les gens peuvent en ressortir, c’est soyez plus gentils, plus de compassion, envers vous-même et envers les autres, et soyez la meilleure personne que vous pouvez être , dit Anne Schofield.

D’après le reportage de Kristina Cormier