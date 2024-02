Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, l’organisme Femmes canadiennes noires en action a organisé samedi un brunch sous le thème de l'entrepreneuriat au restaurant D' Calabash, dans le sud de Regina.

Au cours de la journée, différents panélistes ont pris la parole pour conseiller la communauté d'affaires noire de la région.

Selon la membre du conseil d’administration de Femmes canadiennes noires en action Jayna Amadasun, ce rassemblement est un moment pour avoir une conversation sur l’histoire des Noirs .

Il est important pour nous de connaître l'histoire et de partir de là pour aller de l'avant , ajoute-t-elle.

Jayna Amadasun participait également à l'événement comme panéliste.

L'événement permet également aux entrepreneurs de poser des questions et de bénéficier des conseils, estime-t-elle.

Cela leur permet d'être vulnérables, de poser des questions et de se sentir soutenus lorsqu'ils les posent. Si nous n'avons pas les réponses, nous les orienterons dans la bonne direction.

L'accès au financement : un obstacle

Jayna Amadasun estime que les gens d’affaires noirs ont difficilement accès à du financement pour démarrer leurs entreprises.

Il faut changer la dynamique afin d'aider les propriétaires d'entreprises noirs à accéder à ce financement pour qu'ils puissent vraiment se battre à armes égales dans le secteur des affaires , souligne-t-elle.

L’entrepreneur Babatunde Raji, également panéliste pour l’évènement, estime que la communauté doit travailler plus fort pour réussir en affaires.

Babatunde Raji souhaite partager son expérience avec d'autres entrepreneurs.