La Savonnerie des Diligences est vendue et quitte l’Estrie

Après 18 ans dans le paysage estrien, l'aventure de la Savonnerie des Diligences se poursuivra à Saint-Raymond, au sein de l'entreprise J'habite chez mon chat.

La présidente et fondatrice de la Savonnerie, Marie-Eve Lejour, a pris la décision de vendre son entreprise, puisque la décroissance des dernières années a rendu ses activités trop difficiles.Entre 2014 et 2020, l'entreprise a connu des années prospères, ce qui l'a menée à prendre de l'expansion. Toutefois, après une inondation et la pandémie de COVID-19, le vent a tourné.

C'est comme si le paquebot est trop gros, il est dur a faire tourner de bord. L'usine est trop grosse, les infrastructures sont trop grosses, on a trop d'employés.

Malgré de nombreuses tentatives pour rester à flot, Marie-Eve Lejour prend la décision de fermer. J'étais assez avancée dans ce processus-là de deuil quand j'ai fait la rencontre d'Anne Bastide de J'habite chez mon chat qui s'est proposée pour reprendre la production, le catalogue de produits, puis la propriété intellectuelle de l'entreprise pour poursuivre la mission que j'avais créée il y a 18 ans , explique-t-elle.

Au terme de la vente, la savonnerie plie bagage en direction de Saint-Raymond, près de Québec. La clientèle a jusqu'au 9 mars pour lui rendre visite avant la fermeture officielle de l'usine de Bolton.

Des travailleurs perdent leur emploi

Une quinzaine d'employés perdront leur emploi au terme de la fermeture qui sera complété dans trois mois.

D'ici là, petit à petit, les membres de l'équipe mettent les voiles vers de nouveaux horizons.

C'est le cas de Katrine Boucher qui effectue sa dernière journée de travail. C 'est vraiment la famille qui va me manquer. La grosse amour qu'on a créé au fil du temps, explique la commis en finition et à la boutique.Marie-Eve Lejour a lancé un appel aux entreprises de la région dans l'espoir de trouver un nouveau boulot à tous ses employés.

Un nouveau départ pour Marie-Eve Lejour

Ce qui pourrait paraitre comme le pire des scénarios pour des entrepreneurs est loin d'être le cas pour la fondatrice. Comme entrepreneur, on veut être bien vu, on veut être associé au succès. Fermer son entreprise ou la vendre, ce n'est pas un échec, c'est juste un passage. Moi, j'ai envie de parler de ça et de peut-être être la voix de mes collègues entrepreneurs, il y en a beaucoup qui souffrent en ce moment , illustre-t-elle.