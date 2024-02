Trois fois plus d’argent amassé lors de la classique hivernale des Roughriders

La seconde édition de la classique hivernale de la Fondation des Roughriders, un match amical de hockey impliquant l'équipe des Roughriders, a été un franc succès pour l’organisation, qui prévoit d’amasser 75 000 $ grâce aux commanditaires, soit trois fois plus que l’année précédente.

Des centaines de personnes sont venues voir à Saskatoon leurs athlètes favoris de football s’affronter sur un terrain de jeu qui n’est pas normalement le leur : la patinoire.

On n’est pas les plus habiles sur la glace, mais nous sommes ici pour la bonne cause , lance le botteur des Roughriders, Brett Lauther qui avait eu l’idée de créer cet événement.

Le botteur est heureux de voir l’ampleur que prend cette initiative.

On a sorti de terre le projet l’année dernière. Cette année, il prend son envol.

Les équipes n’étaient pas formées que de sportifs du milieu du football. D’anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey, comme Ryan Getzlaf, le meilleur pointeur de l’histoire des Ducks d’Anaheim, Byron Bitz et Eric Gryba ont enfilé à nouveau leurs patins le temps d’une partie.

Par ailleurs, les femmes étaient également plus visibles lors de cette deuxième édition.

J’étais la première femme à participer l’année dernière et maintenant nous sommes quatre. C’est vraiment incroyable , s’exclame Kirstin Geib, première femme à participer à l’événement et commanditaire.

Le face-à-face entre l’équipe Lauther, qui avait comme joueur vedette Brett Lauther, et l’équipe Getzlaf, qui était formée notamment des frères Chris et Ryan Getzlaf, s’est terminé sur un score de 11-10 pour Lauther.

Ouvrir en mode plein écran La dernière fois que Ryan Getzlaf et son frère Chris, un ancien joueur des Roughriders, ont joué au hockey ensemble remonte lorsqu'il était en neuvième année, lance-t-il en rigolant. Photo : Radio-Canada / Pier-Olivier Nadeau

Malgré une remontée spectaculaire de Getzlaf, c’est le tir de Brett Lauther, en tir de barrage, qui a donné la victoire à son équipe.

Des ventes records

Cette année, plus de 1100 billets ont été vendus, soit le double de la vente réalisée l’année dernière.

L’argent amassé sera versé à la Fondation des Roughriders qui offre du soutien aux jeunes de la Saskatchewan.

Les joueurs des Roughriders vont dans les écoles de partout dans la province et offrent des exposés sur le bien-être aux élèves de la 4e à la 6e année, explique Cindy Fuchs, directrice générale de la Fondation des Roughriders. Ils encouragent également à la lecture les enfants de la maternelle à la quatrième année.

Avec cet argent, et les futures levées de fonds, l’organisation de la Fondation a déjà de grandes ambitions pour les prochaines années.

Notre objectif pour les trois prochaines années est d'atteindre tous les enfants de la province.