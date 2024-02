L’animateur radio Claude Saucier accroche son micro

L'animateur radio Claude Saucier, à la barre de l'émission C'est si bon depuis treize saisons diffusée sur ICI Musique, a annoncé qu'il prendra sa retraite en juin 2024.

Depuis 2011, Claude Saucier permet aux auditeurs de C’est si bon de savourer chaque semaine les plus belles musiques de nos souvenirs . Il s'agit de l’émission la plus écoutée sur la chaîne ICI Musique.

J’ai la satisfaction d’avoir atteint et même surpassé mes rêves , a déclaré Claude Saucier.

Claude est plus qu’un passionné, c’est quelqu’un qui vit au rythme de son répertoire favori, qui n’a pas d’égal pour nous emmener vers l’essence même des grandes chansons. Souhaitons-lui une retraite sans bémols et toute en harmonie , a déclaré Caroline Jamet, directrice générale, Audio et Radio, de Radio-Canada, dans un communiqué de presse.

Claude Saucier a fait ses débuts à la radio à l’âge de 21 ans sur les ondes de CKCN à Sept-Îles, où il a atterri en auto-stop avec 250 $ en poche. Il œuvre ensuite à CKJL (Saint-Jérôme) puis à CKAC comme journaliste sportif et ensuite comme animateur à l’émission de nuit Le grand express.

En 1980, il migre à la télévision (plus précisément à Radio-Québec), où il anime l’émission Téléservice durant huit ans, avant de se lancer dans l’aventure Salut bonjour (Télé-Métropole) durant trois années.

Il travaille à Radio-Canada depuis 1994 où il a occupé plusieurs fauteuils : morning man à CJBC Toronto, avant de faire un retour à Montréal où on lui confie la barre des émissions Bonjour chez vous puis La vraie vie.

En 2002, il revient à la radio, au micro de l’émission L’air d’aller, où il sera le premier à marier chanson et musique classique.