Première coupe de la Fierté : la LNH promeut l’inclusivité dans son sport

En marge du match des étoiles, la Ligue nationale de hockey (LNH) a organisé la première coupe de la Fierté, un match destiné à promouvoir l’inclusivité dans le sport, samedi à Toronto.

Ce sont des joueurs de la Toronto Gay Hockey Association [Association de hockey gaie de Toronto, traduction libre] qui ont participé au match de hockey balle en présence de Gary Bettman, le commissaire de la LNH . Celui-ci a présenté la coupe à l'équipe gagnante ainsi qu'un chèque de 25 000 $ à l'Association.

Ouvrir en mode plein écran Gary Bettman a présenté la coupe de la Fierté à l'équipe gagnante. Photo : Radio-Canada

L’arbitre du match, Dre Barone, est le premier homme ouvertement homosexuel à arbitrer un match de la Ligue américaine de hockey. Selon lui, la présentation de ce match est un moment spécial. C'est la première fois que la Ligue fait quelque chose comme ça pour la communauté et je pense que c'est un très bon début .

Publicité

Plusieurs voient cet événement comme un pas dans la bonne direction pour l’inclusivité dans le sport.

Un très bon début

Un des joueurs qui participaient au match, Aaron Sophocleous, explique que l’Association de hockey gaie de Toronto est devenue comme une famille pour [lui] . Tout en jouant au hockey, on peut être nous-mêmes , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Aaron Sophocleous se dit très attaché à l'Association de hockey gaie de Toronto. Photo : Radio-Canada / Sarah Tomlinson

Je suis vraiment heureux qu’il y ait des activités comme celle d’aujourd’hui pour promouvoir l’inclusivité.

De son côté, M. Barone précise qu’il reste beaucoup de chemin à faire. Est-ce qu'il y a des problèmes de culture dans le hockey? Oui, c'est évident. [...] Mais il faut vraiment inclure les gens et ne pas repousser [ceux] qui font des erreurs et les éduquer.

Ouvrir en mode plein écran Dre Barone était l'arbitre du match­. Photo : Radio-Canada / Sarah Tomlinson

Des progrès, mais…

Brad Ference, un ancien défenseur des Bruins de Boston, était l’entraîneur d’une des deux équipes. La deuxième était coachée par Brian Burke. Le fils de ce dernier, Brendan, un hockeyeur qui était ouvertement homosexuel, est mort en 2010.

Selon M. Ference, la Ligue n’a pas toujours été ouverte envers les communautés LGBTQ+ .

Plus tôt cette saison, la LNH a interdit aux joueurs de manifester leur appui à diverses causes sociales sur la patinoire, notamment en appliquant du ruban multicolore sur la lame de leur bâton en signe de soutien à la communauté LGBTQ+ . Cette décision a par la suite été annulée.

Le progrès n’est pas toujours linéaire , explique-t-il. Et, selon lui, c’est la raison pour laquelle la sensibilisation doit se faire en douceur. Il ne s'agit pas nécessairement de soutenir [en surface] des choses qu'on ne soutient pas [dans notre cœur] mais plutôt de comprendre l’autre.

Nous devons être à l'aise avec le fait d'être parfois mal à l'aise.

Ouvrir en mode plein écran Le match était présenté au Palais des congrès du Toronto métropolitain. Photo : Radio-Canada

Or, selon Barb Besharat, du centre communautaire The 519, l’inclusivité dans le sport passe par des règlements plus rigoureux afin de punir les comportements homophobes.

Publicité

Barb Besharat croit que la présence de Gary Bettman au match n’était pas sans importance. Je pense que c'est un grand pas, qui montre vraiment [que la LNH ] y met du sien. Compte tenu de la taille de la LNH , qui s'étend à toute l'Amérique du Nord et à de nombreux marchés différents, c'est [vraiment] un geste symbolique.

Toutefois, Barb Besharat précise que le hockey sur glace est généralement un environnement difficile pour les personnes homosexuelles [...] et, comme dans la plupart des autres sports où les gens sont exposés à ce type d'oppression, les jeunes choisissent de quitter ces environnements toxiques .

Barb Besharat rappelle qu’un rapport de Hockey Canada estime qu'il y aurait eu plus de 900 incidents documentés ou d'actes allégués de discrimination sur la patinoire, toutes catégories et tous âges confondus, pendant la saison 2021-2022 et qu’environ 40 % d'entre eux avaient trait à l'orientation sexuelle ou à l'identité sexuelle d'un participant.

Avec les informations de Sarah Tomlinson