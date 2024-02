Les étrangers interdits d’achat de résidence au Canada pour deux ans de plus

Afin de freiner la pénurie de logements au pays, Ottawa prolonge jusqu’en 2027 l’interdiction pour les étrangers d'acheter des propriétés résidentielles au Canada.

Annoncée en 2022, cette mesure devait prendre fin le 1er janvier 2025. Avec le report annoncé dimanche matin, la nouvelle échéance est désormais fixée au 1er janvier 2027.

En prolongeant l’interdiction d’investissements étrangers, nous veillons à ce que les logements servent de domiciles aux familles canadiennes et à ce qu’ils ne deviennent pas des actifs financiers spéculatifs.

Par conséquent, les entreprises commerciales étrangères et les personnes qui ne sont pas citoyens canadiens ou résidents permanents continueront de se voir interdire l’acquisition de propriétés résidentielles au pays.

Combler le fossé

Afin de rétablir un certain équilibre sur le front de l’immobilier, la Société d’hypothèques et de logement croit qu’il faudra construire 3,5 millions de logements d’ici 2030, soit 500 000 nouveaux logements par an. L’année dernière, il ne s’est construit que 271 000 logements au pays.

La crise de l'habitation est devenue un sujet brûlant pour le gouvernement Trudeau qui est régulièrement talonné par le chef conservateur Pierre Poilievre qui a même réalisé un documentaire sur la question.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a son propre plan pour bâtir plus de logements. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Édouard Merlo

La question est sur le radar du gouvernement libéral depuis plusieurs années. Lancée en 2017, la Stratégie nationale sur le logement fait pleuvoir les milliards, mais les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous, notamment dans le logement abordable.