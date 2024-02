Entente de la FAE : des parents soulagés et des enseignants divisés en Outaouais

Le vote des membres du dernier syndicat affilié à la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) sur l’entente de principe vendredi a été suivi de près en Outaouais. Puisqu’elle a été acceptée de justesse, des parents poussent un soupir de soulagement.

Le fait que c'est réglé permet d'entrevoir que le reste de l'année scolaire ne sera pas perturbé par d'autres situations dans les négociations , souligne Alain Gauthier, membre du comité de parents au Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSSPO).

Dans la région, en plus des enseignants du CSSPO , ceux des Draveurs (CSSD) et du Cœur-des-Vallées (CSSCV) ont été en grève pendant une vingtaine de jours de la fin novembre à la fin décembre.

[Si ça avait] été un rejet, un retour à la table de négociations, on serait retournés dans l'inconnu. Nos jeunes ont quand même manqué presque un mois d'école à cause de la grève. [...] Je pense que ça aurait été difficile d'entrevoir d'autres journées de grève et ainsi de suite , poursuit le père de famille.

Il faudra attendre le 7 février pour connaître le résultat du vote, qui sera confirmé par les délégations des syndicats lors du conseil fédératif de négociation. Une conférence de presse est prévue lundi pour faire le point sur l'état des négociations, mais la FAE a tout de même confirmé vendredi que l’entente de principe du 28 février a été acceptée par les membres.

Ouvrir en mode plein écran Alain Gauthier est le président du conseil d'établissement de l'École secondaire Mont-Bleu à Gatineau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Fiona Collienne

M. Gauthier est cependant conscient que le résultat est serré. Cinq des neuf syndicats affiliés ont voté en faveur de l’entente.

Je pense que le fait que c'est très serré démontre aussi que les négociations ont été très difficiles. Les enseignants, le personnel de soutien, le personnel de l'école jouissaient de beaucoup d'appui dans la population , poursuit-il. Je suis content qu'ils l'aient approuvée, mais c'est clair que l'entente n'allait pas aussi loin que ce que beaucoup de membres voulaient.

Déception chez des enseignants

Julie Briand-Picard fait partie de ces enseignants déçus par l’issue du vote.

Ce qui nous animait dans la rue à se mobiliser ainsi, en décembre et tout ça, à être coupés de salaire, à vivre toutes sortes de manifestations, toutes sortes de manières de passer nos messages, c'était qu'on voulait dénoncer que le système fonctionne mal, qu’il y a de [vrais] gros [problèmes] , se désole Mme Briand-Picard, qui est aussi mère de famille.

Elle s’inquiète de la rétention du personnel depuis que plusieurs collègues ont quitté la profession.

Ouvrir en mode plein écran Julie Briand-Picard est enseignante et mère de famille. Photo : Radio-Canada

J'ai toujours voulu être prof depuis que je suis toute petite. C'était un rêve, puis aujourd'hui, ça s'étiole complètement.

Mme Briand-Picard affirme que l’entente de principe ne reflète pas les ambitions des enseignants en matière de composition des classes, de conditions de travail et d’apprentissage.

Si mes enfants ont manqué autant de semaines en raison de la grève, c’est parce que je savais que c’était un sacrifice qui pourrait en valoir la peine pour l’avenir , fait-elle valoir.

Attentes élevées

Professeur à l’Université du Québec en Outaouais (UQO), Jean-François Tremblay estime que des enseignants ont pu voter en faveur de l’entente de principe sans véritable gaieté de cœur.

La ratification montre bien toutes les divergences qui pouvaient exister au sein de la FAE , au sein des enseignants et des enseignantes, quant à l'opportunité de ratifier cette entente-là et quant aussi à la réponse de l'entente pour régler les problèmes dans les salles de classe , explique M. Tremblay.

Le professeur indique que les attentes étaient élevées en raison de l’ampleur des moyens de pression, soit la grève générale illimitée, ce qui peut expliquer la déception de certains membres.

Rappelons que le Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais (SEO) avait recommandé à ses membres d’accepter l’entente. Celle-ci prévoit des hausses salariales de 17,4 % sur cinq ans, mais ce sont généralement les mesures qui portent sur la composition des classes qui suscitent de la grogne.

Avec les informations de Rebecca Kwan