La chute inattendue de Mario Lyonnais

Un élu municipal de la région de Bécancour se remet d'une mésaventure dont il porte toujours les séquelles. Mario Lyonnais, maire du village de Sainte-Françoise et préfet de la MRC de Bécancour, a subi un évanouissement soudain en pleine nuit à l'extérieur et est demeuré blessé au sol de longues minutes avant qu'on ne lui porte secours.

C'est arrivé dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier à l'issue du réveillon du nouvel an au centre communautaire de Sainte-Françoise.

Mario Lyonnais n'était sorti qu'un court moment chercher dans sa voiture le chèque pour payer les musiciens. Il va alors, suivant ce qu'on déduit, chuter lourdement au sol, face première. À partir de là c'est le noir le plus complet. Il ne reprendra conscience qu'à l'hôpital.

Je me rappelle d'un téléphone que j'ai eu à 1h 40 et puis je me rappelle m'être réveillé à l'hôpital en me demandant ce que je faisais là. On m'a retrouvé dans une marre de sang, évanoui, dans le stationnement de la salle multifonctionnelle

Le premier magistrat va d'abord être secouru par des convives qui s'apprêtaient à quitter la fête. Mario Lyonnais va s'en sortir avec trois fractures faciales qui l'empêchent notamment toujours de mastiquer normalement.

Ça fait déjà plus qu'un mois et je mange encore mou. C'est raide un petit peu. On est dans le steak haché encore. On n'est pas dans le steak encore là , indique-t-il.

À l'hôpital on s'est demandé ce qui a provoqué l'évanouissement. Puisque c'est arrivé après une fête, le médecin va demander un test d'alcoolémie sur le patient et établir que d'aucune façon l'alcool ne peut être mis en cause.

L'élu serait resté, gisant au sol dans le sang, une dizaine ou une quinzaine de minutes vêtu seulement d'un chandail. Dans la nuit du 1er janvier, Environnement Canada indiquait un mercure se situant entre - 5 et - 6 C.

L'élu se montre reconnaissant pour toute l'aide qu'il a reçue. À Arthabaska, l'urgence c'était A1. J'ai eu des services incroyables , affirme le maire de Sainte-Françoise.

Mario Lyonnais avait dû ralentir ses activités politiques pour quelques semaines. Ça n'a pas empêché sa réélection à titre de préfet de la MRC de Bécancour.

Il loue également la solidarité dont il a été l'objet; vu l'état de sa mâchoire, il dit avoir reçu des litres et des litres de potage et même qu'un citoyen de 90 ans lui a offert de le remplacer le temps qu'il faut, pour les travaux à sa ferme.

Encore heureux, admet-il, que son évanouissement ne se soit pas produit au volant en rentrant à la maison.