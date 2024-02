Elle dit vivre avec des punaises de lit depuis des mois, ignorée par son propriétaire

Esther Stam, une résidente de Hamilton, affirme qu'une infestation de punaises de lit dans son appartement lui empoisonne la vie depuis plus de cinq mois et que ni le propriétaire de son immeuble, ni la Ville de Hamilton ne s'attaquent au problème.

Je suis outrée que le problème d’infestation dans l’immeuble s’empire , a-t-elle écrit au propriétaire le 23 janvier. Vous n’avez pas réglé le problème et il est inhumain de laisser les gens vivre de cette manière .

Mme Stam affirme que l'immeuble au complet est infesté et que le propriétaire fait la sourde oreille.

Or, le proprio l'accuse d'avoir causé l'infestation exprès dans le but d'obtenir une compensation monétaire en échange de son expulson.

Oliver St. John, le propriétaire de l’immeuble de trois étages, affirme que la compagnie de gestion immobilière qui le gère s'occupe rapidement de toutes les plaintes relatives aux insectes nuisibles.

Il accuse Mme Stam d’avoir créé le problème volontairement. Il l'accuse aussi d’avoir empêché les exterminateurs de rentrer dans son appartement. Selon lui, elle ne vit plus dans l’immeuble.

M. St. John affirme même que Mme Stam a amené elle-même les punaises de lit dans l'appartement dans le but de négocier une compensation monétaire en échange de son déménagement.

Mme Stam soutient qu'elle réside toujours dans l’immeuble et que ces accusations sont fausses.

Selon les règlements de gestion des logements locatifs, le propriétaire est tenu de résoudre tout problème d'insectes nuisibles.

Mme Stam explique que l’infestation s’est empirée malgré les traitements d’extermination. Elle souligne que le nombre de punaises de lit s’est multiplié, et qu’elle les voit ramper sur son bureau et dans sa baignoire.

Nous voulions vivre dans nos résidences et que les normes soient respectées , a-t-elle écrit dans un courriel à la Ville de Hamilton. Elle ajoute qu’elle a dû attendre trois mois avant que Blackbird Property Group, le gestionnaire immobilier, trouve un exterminateur pour le problème.

Mme Stam dit qu'elle dû payer des centaines de dollars de sa propre poche, au mois de septembre et d’octobre derniers, afin d’embaucher elle-même une compagnie pour des services d’extermination.

M. St. John, lui, insiste que l’entreprise d'exterminateurs utilisé par Mme Stam n’existe pas.

Cependant, CBC Hamilton a vu les reçus des service effectués et a contacté la compagnie, Ontario Pest Control. Celle-ci est inscrite dans le registre des entreprises de l'Ontario.

Bob Rahim, le propriétaire d’Ontario Pest Control, affirme avoir travaillé dans l'appartement de Mme Stam. Il ajoute que le problème existe dans l’immeuble depuis plusieurs années, avant l'arrivée du gestionnaire immobilier en 2018, et qu’il a même traité des infestations de punaises de lit et de blattes dans l’immeuble auparavant.

Un agent de la municipalité est affecté au 860 immeubles de la ville de Hamilton.

Si un propriétaire ne résout pas un problème d'insectes nuisibles, l'agent municipal peut ordonner un traitement et une date d'échéance. Si l’ordre n’est pas respecté, la municipalité peut ensuite faire appel à une compagnie de traitement et ajouter le montant facturé aux impôts fonciers du propriétaire.

Selon Kevin McDonald, le directeur des services de santé publique à la Ville de Hamilton, la Ville a dû imposer des frais de traitements quatre fois depuis le mois d’août.

Dans le cas d’Esther Stam, l’agent a fait une ordonnance verbale à M. St. John le 15 septembre, et a depuis fermé le dossier.

Les Services de santé publique de Hamilton assurent que le traitement adéquat est effectué dans les résidences afin d’exterminer les insectes nuisibles le plus rapidement et le plus efficacement possible.