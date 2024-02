La Chasse à l’as de plus en plus populaire au Québec

La loterie à lot cumulatif de type « Chasse à l’as », populaire au Nouveau-Brunswick avec son gain record de huit millions de dollars, fait rêver au Québec. Des organismes du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie espèrent répéter ce succès sur leur territoire.

On en a des projets à Lac-au-Saumon. Il ne manque juste que l’argent. Le maire de Lac-au-Saumon, Gérard Grenier, a bien des idées pour développer sa communauté, mais il est toujours difficile de trouver le financement.

Il croit avoir trouvé une partie de la solution : une loterie à lot cumulatif appelée Chasse à l’as.

Le jeu a été pris en charge par la Société locale de développement (SLD) de Lac-au-Saumon. Ça fait rêver! C'est magnifique, tout ce qu'on peut développer avec ça, dit Gérard Grenier. Tu sais, nous autres, les municipalités, on cherche tous les moyens pour essayer de se développer, puis amener les nouvelles familles chez nous, puis amener des jeunes.

Les gains seront investis dans un projet communautaire qui sera choisi selon le montant récolté par la SLD .

Un jeu populaire au Nouveau-Brunswick

Ce jeu est très populaire au Nouveau-Brunswick.

Un gros lot record de huit millions de dollars a récemment été gagné.

Il s'agit d'un jeu organisé chaque semaine et dont les gains sont séparés en trois. La première partie est versée à l’organisme responsable du jeu. La deuxième part va au propriétaire du billet gagnant, qui peut multiplier son lot en pigeant une seule carte dans un paquet de 52 cartes.

L'objectif : piger l'as gagnant.

S'il ne réussit pas, le lot s'ajoute à la cagnotte la semaine suivante et s'accumulera jusqu'à que l'as gagnant soit pigé.

Le jeu peut donc se poursuivre pour un maximum de 52 semaines.

Exemple de répartition des prix 50 % pour l'organisme qui remet ses gains à une cause choisie;

20 % pour le gagnant de la semaine;

30 % pour le gros lot cumulatif.

Permis au Québec depuis septembre 2022

Au Québec, la Régie des alcools, des courses et des jeux permet la Chasse à l'as depuis seulement un an et demi.

Les organismes responsables de ce jeu doivent réinvestir leurs gains dans la communauté à l’intérieur d’une année.

Gérard Grenier ne voit pas de problème à ce que l’aide au développement utilise une loterie.

Il y a tellement de municipalités qui sont à la remorque des subventions gouvernementales, puis à un moment donné, on vient comme épuisés de chercher des projets, de chercher des subventions […]. Si on peut se développer soi-même, tant mieux.

Le maire de Lac-au-Saumon, Gérard Grenier, a plein de projets communautaires en tête qui pourraient être financés par les gains de la Chasse à l'as. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Ailleurs dans l'Est-du-Québec, ce jeu gagne en popularité.

À Chandler, par exemple, la Chasse à l'as existe depuis un an. Les gagnants ont remporté des lots qui totalisent plus d'un demi-million de dollars.

Pour le responsable de la loterie, Luc Legresley, c'est toute la région qui en ressort gagnante.

On a donné, après 49 semaines, au-delà de 650 000 $ en dons aux jeunes de différents organismes.

Au début du mois de décembre dernier, un groupe de 20 travailleurs de l'hôpital de Chandler a remporté un gros lot de 263 867,12 $. Photo : Facebook : Chasse à l'As de pique ADJ

La directrice de la Maison des familles de La Matanie, Chantal Bérubé, rêve d'agrandir ses locaux. Au moment d'écrire ces lignes, le lot cumulé de sa Chasse à l'as approche les 40 000 $.

Elle espère susciter autant d’engouement qu’au Nouveau-Brunswick. Peu importe le montant qu'on va accumuler ou qu'on va ramasser, ça va être un beau plus pour notre projet.

La directrice de la Maison des familles de La Matanie, Chantal Bérubé Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Selon la Régie, 21 organismes possèdent un permis pour la Chasse à l’as dans la province.