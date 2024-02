Les extrémistes juifs et le Hamas sanctionnés « dans les prochaines semaines », dit Joly

Le Canada présentera « dans les prochaines semaines » un régime de sanctions contre les colons israéliens « extrémistes » dans les territoires palestiniens ainsi que de nouvelles sanctions contre les dirigeants du Hamas.

En entrevue à l’émission Les Coulisses du pouvoir qui sera diffusée dimanche sur ICI Radio-Canada, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a confirmé que le gouvernement canadien travaille activement sur cette question et sera en mesure de faire des annonces dans les prochaines semaines .

Mme Joly, qui effectue une visite surprise en Ukraine, a précisé que le Canada reste déterminé à trouver un moyen de mettre fin aux combats et travaille à une solution à long terme entre Israël et les Palestiniens.

La réalité, c'est qu'il nous faut absolument une entente de libération des otages, et c'est la seule façon de pouvoir éventuellement en arriver à une trêve humanitaire qui va mener vers un cessez-le-feu durable , a-t-elle déclaré.

Ouvrir en mode plein écran Mélanie Joly, qui effectue une visite en Ukraine, s'est entretenue par visioconférence avec Daniel Thibeault à l'émission «Les Coulisses du pouvoir». Photo : Radio-Canada / Capture d'écran / Les Coulisses du pouvoir

La ministre Joly a aussi souligné l’importance de s’assurer que le Hamas dépose les armes . C'est la première étape avant de lancer la conversation qui est absolument nécessaire sur la solution à deux États , selon elle.

Parce que l'État palestinien doit être éventuellement reconnu et que les Israéliens et les Palestiniens doivent être en mesure de vivre les uns à côté des autres, en paix et en sécurité.

Plus tôt cette semaine, le premier ministre Justin Trudeau avait déclaré que la violence des colons en Cisjordanie est absolument inacceptable et met en péril la paix et la stabilité dans la région . Il avait ajouté que son gouvernement envisageait des sanctions contre les colons extrémistes .

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre Justin Trudeau. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Nick Iwanyshyn

Ces déclarations surviennent à la suite d’une décision des États-Unis d’imposer des sanctions contre quatre colons, accusés d’attaques ou d' actes de terrorisme contre des Palestiniens, voire de gestes qui sapent la paix, la stabilité et la sécurité dans le territoire occupé par Israël.

Nétanyahou s'oppose

Les colons sanctionnés sont désormais interdits de séjour aux États-Unis et leurs avoirs seront gelés. Début décembre, les États-Unis avaient déjà annoncé des restrictions de visa contre des colons israéliens extrémistes.

De son côté, le gouvernement israélien de Benyamin Nétanyahou compte d'ardents défenseurs de la colonisation, notamment le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, chef du parti d'extrême droite Force juive.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / ABIR SULTAN

Réagissant au décret américain, M. Nétanyahou a dit estimer qu’il n’y avait pas de place pour des sanctions contre les colons israéliens, affirmant que la majorité de ces colons sont des citoyens respectueux de la loi .

Pour Mélanie Joly, une paix à long terme dans la région n’est envisageable qu’à la suite de changements fondamentaux des deux côtés.

Nous avons besoin d'une nouvelle Autorité palestinienne modernisée. Nous avons également besoin d'un gouvernement à Jérusalem qui est capable d'accepter que, en effet, la création d'un État palestinien à côté de l'État israélien est la meilleure chose à faire , a-t-elle conclu en précisant que des conversations en ce sens avaient lieu au sein des pays du G7.

Avec les informations de Daniel Thibault