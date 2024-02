Le contrat finalement octroyé pour la passerelle qui remplacera le pont Arnaud

Saguenay démolira finalement le pont Arnaud fermé depuis 2018 à Chicoutimi et construira une passerelle pour les piétons, les cyclistes et les motoneigistes au-dessus de la rivière Chicoutimi, pour relier le secteur Côte-Réserve et le quartier industriel.

Le contrat de cinq millions de dollars a été confié récemment à Cegerco, après qu’un premier appel d’offres lancé au printemps dernier ait été annulé.

Les travaux de démolition doivent débuter au printemps et la construction de la passerelle, qui permettra aussi le passage d’un aqueduc, devrait être complétée à l’automne.

Ouvrir en mode plein écran Michel Tremblay est le conseiller municipal du secteur de la Côte-Réserve. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Une seule entreprise avait soumissionné pour le projet au printemps, pour un peu plus de 7 M$. La Ville avait alors choisi de modifier les conditions de son nouvel appel d’offres, en espérant faire baisser la facture.

Depuis la fermeture d’urgence du pont Arnaud en 2018, qui est situé près de la centrale du même nom, le sentier provincial de motoneige Trans-Québec 83 a été détourné vers le boulevard Barrette et le Centre de vélo de montagne Le Panoramique.

Ouvrir en mode plein écran Pour une cinquième saison, les motoneigistes doivent emprunter un détour qui passe par le boulevard Barrette, à Chicoutimi. Ce détour inclut le pont Ulric-Blackburn. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Ce détour d’une vingtaine de kilomètres ne devait être utilisé que pendant une période d’environ deux ans, rappelle le conseiller du secteur, Michel Tremblay. On était supposé de repartir et d'en construire un autre et faire des études, tout ça, mais ça a été plus long que prévu , a-t-il exposé.

Une bonne nouvelle pour les motoneigistes

Le président du Club de motoneigistes du Saguenay, Jocelyn Charest, se réjouit de savoir que les motoneigistes n'auront plus à l’emprunter l’hiver prochain.

Trans-Québec, c’est un sentier qui est très important pour l’économie de la région. Le monde arrive de La Malbaie, il arrive de Chibougamau, n’importe où.

Le détour demandait aux motoneigistes d’être vigilants pour traverser le pont Ulric-Blackburn, sur le boulevard Barrette, et de poursuivre sur un chemin partagé avec des piétons et des cyclistes.

Ouvrir en mode plein écran Jocelyn Charest est président du Club de motoneigistes du Saguenay. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

On passe par le parc Panoramique, puis il faut faire des arrêts obligatoires. Il doit y avoir 50 arrêts, puis c'est 20 kilomètres. Ça nous faisait un bon détour tandis que là, on va traverser plus rapidement , a-t-il souligné.

Publicité

Des motoneigistes habitués de circuler dans le secteur rencontrés par Radio-Canada se sont aussi réjouis de savoir qu’il pourront emprunter la passerelle à une voie l’hiver prochain.

Une passerelle aussi pour les piétons et les cyclistes

La passerelle pourra aussi être utilisée par les piétons et les cyclistes. Michel Tremblay recevait cette demande de la part des responsables du Parc industriel Henri-Girard.

Ouvrir en mode plein écran Le contrat pour la démolition du pont et la construction de la passerelle a été attribué à Cegerco pour un peu plus de 5 M$. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

« Je suis conseiller depuis 10 ans, puis l'Association du parc industriel me demande pour ses travailleurs qui restent à Jonquière, même partout dans la Ville, [un pont] pour que les travailleurs soient capables de venir travailler au parc industriel en vélo, ou même à pied », a-t-il mentionné.

Plusieurs intervenants impliqués

La démolition du pont et la construction d’une passerelle étaient évalués au départ à quelque 3 M$, avant d’être réévalués à 4,4 M$ au printemps 2023.

L’inflation et l’implication de plusieurs intervenants a ajouté une complexité au dossier, mentionne Michel Tremblay.

Ouvrir en mode plein écran Le détour temporaire aménagé depuis quelques années passe sur les terrain du Centre de vélo de montagne Le Panoramique, à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

« Dans n’importe quoi qu’on essaie de faire quelque chose aujourd’hui, ça a tout doublé partout. C’est pour ça que c’est rendu aussi cher que ça. Il y a eu beaucoup d’études, c’est complexe. On a [le chemin de fer de] Rio Tinto qui n’est pas loin, on a des ententes avec Hydro-Québec », a-t-il expliqué.

Il ne pouvait indiquer l’emplacement précis de la passerelle, qui sera située dans le même secteur que le pont qui sera démoli.