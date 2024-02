Les frais de transport menacent le commerce de fleurs au Labrador

Les résidents de nord du Labrador qui recherchent un bouquet de Saint-Valentin pour leur bien-aimé n'auront peut-être pas de chance cette année après la décision d'une propriétaire de magasin de cesser de commander des fleurs fraîches à cause des frais de transport.

Les magasins de la chaîne Frank's General Stores de Hopedale, Makkovik et Nain ont été parmi les derniers à importer des fleurs fraîches pour le rendez-vous romantique du 14 février dans les cinq villages inuits accessibles par avion le long de la côte nord du Labrador.

La propriétaire de ces magasins, Patty Dicker, a affirmé que les récents changements apportés au calcul des frais d'expédition par la compagnie aérienne desservant ces collectivités ont rendu la livraison de fleurs beaucoup trop coûteuse.

Les fleurs ont toujours été compliquées et coûteuses à transporter, et les marges étaient déjà faibles , explique Mme Dicker. C'est toujours une belle touche de pouvoir offrir des fleurs à sa mère pour la fête des Mères ou à sa chérie pour la Saint-Valentin, alors nous le faisions en quelque sorte comme un geste envers les gens. Mais maintenant, les frais de transport nous empêchent de le faire.

Elle dit ne pas vouloir porter ces coûts supplémentaires à ses clients.

Symptomatique d'un problème plus vaste

Les coûts prohibitifs sont symptomatiques d'un problème plus vaste dans la région, où les coûts de transport augmentent le prix des produits essentiels comme la nourriture, les vêtements, le carburant et les matériaux de construction.

Pendant l'hiver, les produits d'épicerie et les produits secs sont transportés par avion depuis Happy Valley-Goose Bay, au centre du Labrador, en survolant une vaste étendue de taïga rocheuse pour atteindre les petites localités dispersées le long du littoral de la région.

Les cargaisons sont généralement acheminées par la compagnie aérienne Air Borealis. En été, les marchandises peuvent être expédiées par traversier vers ces communautés, à un coût beaucoup moins élevé.

Les fleurs fraîches ne peuvent survivre plus d'une minute ou deux dans les températures glaciales du nord du Labrador, raconte Carmen Sheppard, propriétaire de Sheppard's Variety à Postville, une petite localité dont la population s'élève à environ 190 personnes. Elles doivent être conduites de l'avion au magasin dans un véhicule chaud, plutôt que derrière une motoneige comme le reste de la cargaison.

Frais de transport fous

Mme Sheppard avait l'habitude d'importer des fleurs fraîches pour la Saint-Valentin et la fête des Mères, mais elle a déclaré qu'elle ne l'avait pas fait depuis au moins six ans. À cause des frais de transport, elle a dit qu'elle devait facturer au moins 60 $ pour un petit bouquet.

Les frais de transport sont fous , lance-t-elle.

Rachel Edmunds, propriétaire de A&K Variety à Makkovik, un village d'environ 365 personnes, dit qu'elle n'a jamais entreposé de fleurs fraîches et qu'elle n'a pas l'intention de recommencer.

Et Brent Smith, de la Compagnie du Nord-Ouest, cite le coût et les conditions météorologiques de la région pour expliquer que les fleurs ne sont plus apportées aux Northern Stores à Nain et à Rigolet, des villages de 1200 et de 325 personnes, respectivement.

Patty Dicker souligne que son personnel avait remarqué l'année dernière une forte augmentation du prix des fleurs, environ trois ou quatre fois , plus élevé que l'année précédente, et que les magasins avaient fini par perdre de l'argent.

En tant que marchandise non essentielle, les fleurs étaient soumises au nouveau système de la compagnie aérienne consistant à calculer les frais de transport en fonction des dimensions du colis plutôt que de son poids.

Les nouveaux frais de transport ne s'appliquent pas à la marchandise jugée essentielle, comme la nourriture, a-t-elle déclaré. Mais cela s'applique à des articles comme les pièces de motoneige, qui peuvent être cruciaux pour les résidents de la côte nord. Ils en dépendent pour chasser, ce qui compense le coût élevé de la nourriture.

Tout le monde sur la côte a constaté l'augmentation des frais de transport , dit Mme Dicker. Je suppose que cela fait partie du fait de vivre dans une communauté éloignée et isolée.

Air Borealis n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Carmen Sheppard souligne que les personnes déterminées à obtenir leurs fleurs fraîches pour la Saint-Valentin peuvent toujours les commander dans un magasin de Happy Valley-Goose Bay ou de Labrador City et payer elles-mêmes les frais d'expédition de plus de 50 $. Mais elle soupçonne que les couples de la côte trouveront d'autres moyens de se détendre en cette Saint-Valentin.