Travailler à temps plein sans pouvoir se loger à Trois-Rivières

La pénurie de logements à Trois-Rivières est telle qu’un homme qui travaille à temps plein, n’est pas en mesure de trouver un appartement. Sébastien Dupuis travaille 5 jours par semaine au Manoir du Spaghetti comme plongeur. Il cherche depuis plusieurs mois un logement abordable à Trois-Rivières, mais n’arrive pas à en trouver.

Jamais, de toute ma vie, j’ai pensé vivre ça à Trois-Rivières , confie Sébastien Dupuis

En novembre dernier, Sébastien a quitté un logement infesté de punaises de lit. Il y vivait en colocation depuis un an, mais a été forcé de partir lorsque ses colocataires ont voulu accueillir une nouvelle personne.

Après avoir entreposé ses meubles et placé son chat à la Société protectrice des animaux ( SPA ), Sébastien a amorcé sa recherche de logement.

Ses critères étaient les suivants : un logement de type trois et demi qui accepte les fumeurs et les animaux.

Le Trifluvien affirme avoir le budget nécessaire pour payer un logement de petite taille. Pourtant il n’arrive pas à mettre la main sur un logement et il admet que le désespoir commence à s’installer.

Il annonce juste des chambres pour universitaires, pour cégépiens, pour filles, non-fumeurs et sans animaux. En bout de ligne on se retrouve à avoir rien. [...] On se retrouve dans des centres d’hébergement comme le Havre.

Sébastien Dupuis avoue que le centre d’hébergement était pour lui une solution de dernier recours . Il dit y être relativement confortable pour le moment, mais se demande à quel moment il pourra avoir son propre logement.

En bout de ligne je vais me ramasser combien de mois au Havre? [...] Un jour j’ai le goût d’avoir mon intimité et de me retrouver dans mes affaires , confie le plongeur.

Sébastien dédie presque tout son temps libre à chercher des logements. Il dit avoir fait appel à des organismes communautaires comme Point de rue. Les organismes tentent tant bien que mal d’aider le Trifluvien, mais pour le moment la recherche n’aboutit pas.

Il tente de maintenir un certain positivisme, mais son espoir s’amenuise tranquillement. Il estime que la Ville devrait en faire plus pour ajouter des logements abordables à Trois-Rivières.

Le plus récent rapport du marché locatif de la Société canadienne d’hypothèques et de logement ( SCHL ) révèle que le taux d'inoccupation à Trois-Rivières est un des plus bas au Québec. Il se situe à 0.4 % soit une baisse de 0.5 % par rapport à plus tôt cette année.

D'après les informations de Perrine Bullant