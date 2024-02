Des sculptures de neige au cœur du centre-ville de Rivière-du-Loup

Le 28e Concours intercollégial de sculpture sur neige s’est amorcé vendredi au centre-ville de Rivière-du-Loup.

Provenant d’une dizaine d’établissements collégiaux de la province, 16 équipes rivalisent d’originalité pour remporter l’une des cinq bourses totalisant près de 3000 $.

Chaque équipe est composée de trois étudiants ou étudiantes et d’un accompagnateur, qui est un adulte responsable, souvent c’est un professeur d’art qui va les coacher , explique l’organisatrice de l’événement, Élisabeth Boucher Gagnon, qui est également conseillère à la vie étudiante au Cégep de Rivière-du-Loup.

Les équipes sculptrices participantes ont comme canevas un bloc de neige de 15 mètres cubes seulement, c’est-à-dire qu’aucun autre ajout de neige n’est permis.

[Les étudiants] ont un total de 50 heures pour faire leur sculpture et étant donné que la météo est clémente cette année, ils sont libres de gérer leur temps comme ils le souhaitent , indique Mme Boucher Gagnon.

Ouvrir en mode plein écran La majorité du travail préparatoire a été fait vendredi par les participants, notamment pour dégrossir leur bloc de neige. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Les participants ont jusqu’à dimanche 9 h pour finaliser leur création de neige et nettoyer également ses alentours.

Des équipes de tous les horizons

Parmi les seize équipes prenant part au concours, celle du Cégep de Saint-Laurent de Montréal est composée de trois étudiantes en Arts visuels qui en sont à leur première expérience de sculpture de neige.

On aime la sculpture, on aime l’art et on trouvait que c’était une belle opportunité pour développer notre portfolio et essayer un nouveau médium , Mayara Zinoubi, membre du trio de sculptrices montréalais.

Ce n’est pas tous les jours qu’on a l’occasion [de sculpter] sur un grand format comme ça… C’est une expérience!

L’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) à Montréal compte sur deux formations : une équipe d’étudiants en hôtellerie et une équipe d’étudiants en pâtisserie.

Les jeunes ne pensaient pas nécessairement à se retrouver sur bloc de neige, mais c’est leur côté artistique qui ressort , explique leur accompagnatrice Joanne Lacombe. Je les attire là-dedans en leur disant que c’est une superbe expérience et qu’ils vont rencontrer plein de gens , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Les sculpteurs utilisent de la peinture sur leur bloc de neige pour identifier les endroits où elles doivent retirer de grosses portions de neige. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Les cégeps de Marie-Victorin, Saint-Jérôme, Lévis, Victoriaville, de la Gaspésie et des Îles (campus de Carleton-sur-Mer), Rimouski, Valleyfield et de Sept-Îles participent aussi à l'événement.

Le Cégep de Rivière-du-Loup quant à lui est représenté par deux équipes, formées d’étudiants des programmes de Gestion et intervention en loisir et d’Arts visuels.

Dérive

Le thème Dérive est imposé aux équipes pour ce 28e concours. C’est le mouvement qui nous a interpellés dans la dérive , précise Élisabeth Boucher Gagnon.

On trouvait intéressant de lancer les étudiants sur la perte de contrôle, sur le fait d’être emporté par des forces extérieures à soi, donc c’est vraiment cette grande idée-là de mouvement, d’action de partir à l’aventure, de cheminement […] de gérer l’inattendu de la sculpture , poursuit l’organisatrice de l’événement.

Pour exploiter ce thème, l’équipe du Cégep de Saint-Laurent a décidé de représenter un draveur.

La drave c’est un métier traditionnel québécois assez dangereux […] les draveurs se tiennent debout sur des troncs d’arbres et souvent, ils se faisaient emporter par le courant de rivière, à la dérive , explique Mayara Zinoubi.

Il y a un aspect aussi naturel et harmonieux du fait que, malgré que l’humain fait beaucoup de mal à la nature, la nature nous supporte toujours, comme un draveur sur son tronc d’arbre , ajoute-t-elle.

Pour Josée Bourgoin, artiste-sculpteure professionnelle et juge invitée pour le concours, la sculpture sur neige est une expérience enrichissante.

Les jeunes font face à un bloc… Je me souviens de la sensation que j’ai eue face à cet immense bloc de neige là , raconte Mme Bourgoin, qui a elle-même participé au concours en tant qu’étudiante il y a plusieurs années et par la suite comme coach.

La vie, c’est ça. C’est de s’attaquer à des blocs, c’est de relever des défis. Je suis certaine que les jeunes repartent tous avec une confiance améliorée.

Ouvrir en mode plein écran Cette année, les conditions météo ont été clémentes pour les participants, avec des journées majoritairement ensoleillées où le mercure ne dépasse pas les -10 degrés Celsius. L'an dernier, les températures ressenties frôlaient les -25 degrés Celsius. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Totalisant 3000 $ en bourses, les prix se déclinent en trois prix: un premier de 1 200 $, tandis que les deuxième et troisième sont de 600 $ et 450 $. Une bourse du leadership de 300 $ sera également offerte.

La sculpture coup de cœur du public se verra aussi remettre un prix d’une valeur de 300 $.

Le dévoilement des équipes gagnantes se fera au terme des 50 heures de sculpture, après délibération des juges.

Avec les informations de Patrick Bergeron et d’Éric Barrette.