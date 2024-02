Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse demande aux universités d’atteindre certains objectifs, notamment en matière de logement étudiant, si elles veulent recevoir leur financement dans l’exercice financier à venir.

Vendredi, la province a détaillé un nouveau modèle de financement de ses 10 universités. D’une durée d’un an, il entre en vigueur le 1er avril.

La province limite à 2 % les hausses possibles des droits de scolarité, mais demande qu’ils augmentent de 9 % pour les étudiants étrangers.

Le budget annuel d’opération de la plupart des universités augmentera de 2 % en 2024-2025, le double de ce qui était consenti dans l’accord précédent.

Logement étudiant

Ces accords adoptent une approche centrée sur l'étudiant , a affirmé dans un communiqué, vendredi, le ministre de l'Enseignement supérieur, Brian Wong. Nous avons ancré plusieurs mesures d'imputabilité, liées au logement étudiant [et] à la formation en soins de santé .

Dans une province frappée depuis plusieurs années par une sévère crise du logement, le gouvernement demande que les universités parviennent à loger sur leurs campus au moins 15 % de leurs étudiants à temps plein.

En ce moment, l’Université du Cap-Breton ( CBU ), l’Université Dalhousie et le Collège des arts et du design de la Nouvelle-Écosse ( NSCAD ) n’atteignent pas cette cible.

Des universités pourraient voir 10 % de leur financement retenu par la province jusqu’à ce qu’elles démontrent comment elles prévoient augmenter le logement étudiant.

L'Université Saint Mary's, à Halifax. (Photo d'archives)

La province somme en particulier les universités dans les municipalités régionales d'Halifax et du Cap-Breton de commencer à augmenter le logement disponible, car c'est à ces deux endroits que les besoins sont les plus urgents. À Halifax, l'Université Dalhousie compte déjà ajouter 200 appartements alors qu'au Cap-Breton, CBU prévoit en ajouter 300.

S’il n’y a aucun progrès à cet égard, le gouvernement provincial menace aussi de plafonner le nombre d’inscriptions.

Hausse des droits de scolarité limitée

En 2024-2025, les hausses des droits de scolarité ne pourront dépasser 2 % en Nouvelle-Écosse. L'ancien plafond était de 3 %.

À l’inverse, une hausse minimum de 9 % des droits de scolarité attend les étudiants internationaux de premier cycle qui en sont à leur première année d'étude — sauf aux universités Dalhousie et King's College, où ils ont déjà été augmentés l'an passé.

Joban Kaur (gauche) et Maisha Rahman (droite), deux femmes originaires de l'Inde qui sont étudiantes à l'Université du Cap-Breton (CBU), en Nouvelle-Écosse, le 18 octobre 2023.

L’accord impose aussi aux universités de développer un plan durable pour les étudiants internationaux, en expliquant comment ils seront recrutés, logés et raccordés au milieu du travail.

En 2022-2023, il y avait 12 212 étudiants étrangers en Nouvelle-Écosse, soit environ un étudiant sur quatre.

Programmes en santé, besoins en main-d'œuvre

Le gouvernement néo-écossais s’est fait élire en 2021 avec de grandes promesses de corriger les lacunes dans le système de soins de santé. Le nouvel accord avec les universités demande à celles-ci d’avoir des taux d'inscription d'au moins 97 % dans certains programmes en santé.

Si cette cible n’est pas atteinte, la majorité des universités perdraient 3 % de leur financement. Pour Dalhousie, ce serait une perte de 10 %.

Fondée en 1818 à Halifax, l'Université Dalhousie est l'établissement d'enseignement supérieur qui a le plus d'étudiants en Nouvelle-Écosse. (Photo d'archives)

On veut aussi que les universités soumettent d’ici la fin de l’été prochain un plan qui expliquera au gouvernement comment elles comptent contribuer aux priorités provinciales, de 2025 à 2028.

Le ministre Brian Wong précise que le gouvernement veut notamment savoir comment les programmes universitaires répondent aux besoins précis en main-d'œuvre.

Brian Wong est le ministre de l'Enseignement supérieur de la Nouvelle-Écosse. (Photo d'archives)

Le financement global des universités s’est élevé à 461,1 millions de dollars en 2023-2024, selon le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Le financement additionnel prévu par ce plan d’un an est estimé à 3,6 millions de dollars.

Un fardeau, disent les universités

Dans un communiqué vendredi, le Conseil des présidents d’universités de la Nouvelle-Écosse a parlé d’un deuxième coup dur en deux semaines. Le gouvernement Trudeau a annoncé le mois dernier un plafond de deux ans pour les étudiants étrangers acceptés au Canada, à cause notamment de la crise du logement.

Le nouvel accord crée un fardeau financier injustifié pour plusieurs universités, clament ces présidents.

Kim Brooks, présidente de l’Université Dalhousie, dit que les dépenses ont augmenté plus vite que les octrois provinciaux. Nous étions déjà en train de prévoir un budget plus serré, à cause du climat économique et des inscriptions projetées , a-t-elle déclaré.

Nous apprenons maintenant que nos décisions budgétaires immédiates seront un peu plus difficiles , dit-elle.