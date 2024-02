Terminé, l’amiante et les rongeurs au 24 Sussex

Il n’y a plus d’amiante, ni de moisissures, ni de plomb, ni de rongeurs dans la résidence officielle du premier ministre du Canada, le 24, promenade Sussex, selon la Commission de la capitale nationale (CCN).

Construite au 19e siècle, cette maison est vétuste après avoir été négligée pendant des décennies. Les travaux qui restent à être réalisés concernent l’entretien et doivent être traités indépendamment de toute décision prise par le gouvernement sur l’avenir de la résidence du premier ministre , indique la CCN dans une déclaration écrite.

Une porte-parole, Valérie Dufour, ajoute que des équipes ont démonté les anciennes installations électriques et la plomberie. Des thermopompes sont aussi en cours d’installation pour prévenir le gel en attendant qu’une décision soit prise concernant l’avenir de cette résidence.

Même si des rapports précédents signalaient la présence de rats, il s’agissait pour la plupart de souris.

La CCN évalue à 37 millions de dollars le coût des travaux de réparation et de rénovation nécessaires.

La résidence du 24, promenade Sussex a été construite en 1868.

Difficile de dépenser pour une résidence officielle

Cette maison a été construite en 1868 dans le style néogothique par Joseph Currier. En 1902, elle a été vendue à un baron du bois, W. C. Edwards, et plusieurs éléments châteauesques ont été ajoutés mais ont finalement été retirés dans les années 1940 quand la maison a été expropriée. Elle a été rénovée pour servir de résidence au premier ministre.

Toutefois, des rénovations ultérieures ont déclenché une première tempête politique.

Ça remonte à Pierre Trudeau et à la piscine d’il y a 40 ou 50 ans , explique Michael Wernick, qui a été greffier du Conseil privé de 2016 à 2019 et qui est maintenant titulaire de la chaire Jarislowsky de l’Université d’Ottawa sur la gestion dans le secteur public.

En 1975, quand Pierre Trudeau était premier ministre, des donateurs privés anonymes ont payé la construction d’une piscine et d’un sauna au 24 Sussex, une rénovation qui a tendance à être évoquée chaque fois que quelqu'un suggère de dépenser de l’argent pour un bâtiment.

Michael Wernick, titulaire de la chaire Jarislowsky

Chaque fois que de l’argent est dépensé pour une des résidences officielles, on obtient une sorte de performance théâtrale de l’opposition, des médias et de groupes de pression , indique M. Wernick. Il n’y a pas d’avantage politique à entreprendre des rénovations ou à construire un nouveau bâtiment.

Selon lui, le gouvernement actuel avait envisagé des rénovations dès le début, mais il n’a pas agi.

En 2016, nous étions très près d’une décision du Cabinet concernant la rénovation du 24 Sussex , dit-il. L’affaire a été soumise au Cabinet, qui a décidé de ne pas aller de l’avant.

Andrew MacDougall, un ancien directeur des communications de Stephen Harper, affirme qu’il y a une petite fenêtre pendant laquelle un premier ministre peut se permettre de rénover la maison, soit au début d’un mandat, lorsqu'il vient de remporter des élections .

Il affirme que Justin Trudeau aurait eu l’occasion de rénover la maison quand il a été élu premier ministre et que le gouvernement Harper n’avait pas pu le faire puisqu’il avait été élu avec une minorité en 2006. En 2011, lorsque les conservateurs ont obtenu une majorité, le monde sortait d’une crise financière mondiale.

Ce n’est pas le moment de dépenser de l’argent pour des choses comme de la rénovation domiciliaire , conclut-il.

Le 24 Sussex méritait mieux, croit une ancienne ministre

Sheila Copps, ancienne vice-première ministre libérale et ex-ministre du Patrimoine, raconte avoir approché d'anciens premiers ministres, dont Jean Chrétien, Stephen Harper et Brian Mulroney, pour savoir s’ils soutiendraient une initiative multipartite destinée à mettre fin à l’impasse et à rénover le 24 Sussex.

Maintenant lobbyiste pour le groupe Historic Ottawa Development Inc., Mme Copps dit aussi avoir approché l’ancien chef du NPD Ed Broadbent, qui était d'accord.

C’est un élément important de l’histoire canadienne et ça ne devrait pas être démoli ni utilisé pour autre chose , dit-elle.

Dans une déclaration transmise à CBC, le bureau du ministre des Services publics et de l'Approvisionnement du Canada précise qu' aucune décision pour l'avenir du 24, promenade Sussex ne sera prise à la légère . Il ajoute que des discussions sont toujours en cours entre le gouvernement et les parties prenantes.

Sachant qu’aucun investissement majeur n’a été fait depuis plus de 60 ans, ce travail ambitieux est en cours et équilibrera les besoins en matière de sécurité avec l’accessibilité universelle, la préservation historique et des aspects de durabilité environnementale , peut-on également lire dans cette déclaration, qui ne précise pas quand la décision sera prise.

