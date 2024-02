Portes ouvertes dans les sentiers de motoneige au Québec

Les motoneigistes peuvent profiter des journées portes ouvertes dans les sentiers de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec cette fin de semaine.

Les amateurs de motoneige doivent s'enregistrer sur le site de la Fédération afin d'imprimer un droit d'accès temporaire.

Ouvrir en mode plein écran Stéphane Desroches, directeur général de la FCMQ. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Le directeur général de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, Stéphane Desroches, indique que les motoneigistes qui souhaitent bénéficier de ce privilège doivent au préalable s’assurer de respecter quelques critères.

Vous devez vous enregistrer pour pouvoir imprimer un document qui permet d’aller dans nos 33 000 kilomètres de sentiers à la grandeur de la province. Ce qui est très important, vous devez avoir une motoneige conforme au sens de la loi, plaquée, avec des miroirs, et aussi, d’avoir une responsabilité civile au niveau de l’assurance. Ça c’est très important , insiste-t-il.

Le temps doux et le manque de neige compliquent l'entretien des sentiers cet hiver, ce qui représente un défi important pour les responsables.