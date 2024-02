La parfumeure et artiste olfactive Léa Hiram présente le fruit de son travail réalisé en collaboration avec l’intelligence artificielle. Il en résulte deux installations méditatives et contemplatives qui plongent le spectateur au cœur de la forêt mauricienne et sur une plage de Normandie.

Léa Hiram a voulu raconter son lien qu’elle entretient avec la nature de sa terre d’accueil, la Mauricie et sa terre de naissance, la Normandie. J'ai voulu raconter ce lien-là au paysage par l'odeur, parce que c'est vraiment une dimension qui me fascine et qui fait ma vie depuis une vingtaine d'années. Et donc j'ai créé ici des odeurs, donc pas des parfums, mais des créations olfactives, qui s'inspirent de ma perception sensorielle.

Elle a fait appel au studio multimédia Bain de minuit de Shawinigan, car elle souhaitait intégrer l’intelligence artificielle à sa démarche créatrice. Léa Hiram a demandé à l’IA de lui produire une formule de parfum en lien avec sa conception du paysage. Chose que l'intelligence artificielle a fini par faire , raconte l’artiste.

Donc cette œuvre présente deux créations olfactives, à la fois la mienne, ma conception, ma perception, mon souvenir du lieu et aussi celle de l'intelligence artificielle.

À l'aide de diffuseurs individuels, le visiteur peut respirer les deux parfums créés par Léa Hiram. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Au centre de la pièce, un tableau organique en trois dimensions que l’on peut toucher. On y retrouve du bois, des roches et différentes sortes de mousse. Devant l’installation se trouvent deux diffuseurs d’odeur que l’on actionne à l’aide d’un bouton. On ne sait pas laquelle correspond à la création de l’artiste ou de l’IA. L'idée, c'est vraiment de rentrer dans l'œuvre par l'odorat , je dirais, tout en contemplant l'autre, explique Léa Hiram.

Sur le mur, des images générées par l'intelligence artificielle y sont projetées . La musique de James Forest accompagne le tout.

L'artiste multidisciplinaire, parfumeure et anthropologue Léa Hiram. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Le grenier de la Galerie d’art du Parc accueille l’autre installation de Léa Hiram. Cette fois-ci, c’est l’odeur de la pomme et de la mer qui accompagne l'œuvre qui évoque la plage avec ses dunes et ses herbes. Le bruit des vagues rythme les phrases poétiques enregistrées par l’artiste.

C'est une première exposition à la Galerie d'art du Parc pour Eruoma Awashish. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Une première pour Eruoma Awashish

L’artiste atikamekw de renommée internationale présente ses oeuvres pour la toute première fois à la Galerie d’art du Parc. Intitulée Kakike Ickote - Feux éternel présente des oeuvres sculpturales, des toiles et de la vidéo. Si on reconnaît d’emblée les oeuvres symétriques si distinctives de la démarche d’Eruoma Awashish, la vidéo captivante et d’une beauté fascinante nous fait comprendre sa vision du monde qui l’entoure.

L’exposition présente aussi des oeuvres sculpturales réalisées avec des pics de porc-épic. Ces oeuvres ont déjà fait l’objet d'expositions internationales, mais elles n’ont jamais été présentées ici.

Véronique Lépine présente des sculptures de verre et des tableaux. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Fragile et ludique

C’est aussi une première exposition pour Véronique Lépine à la Galerie d’art du Parc. Intitulée Pantomime, l'artiste du verre présente des œuvres trompe-l’œil ludiques. Ses créations sont parfois en deux dimensions, parfois en trois dimensions et on les retrouve installées de manière inusitée.

Les expositions d’Eruoma Awashish et de Véronique Lépine sont présentées jusqu’au 10 mars tandis que celle de Léa Hiram le sera jusqu’au 29 février.