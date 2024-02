Le concert-bénéfice du Fonds Ange-Gardien Harricana présenté à guichets fermés

Le concert-bénéfice du Fonds Ange-Gardien Harricana se tiendra à guichets fermés ce samedi soir au Théâtre des Eskers d'Amos.

Pour l'occasion, près de 200 artistes participeront au spectacle qui sera animé par le conteur Pierre Labrèche.

Le Fonds Ange-Gardien Harricana a pour mission de venir en aide aux élèves du Centre de services scolaire en les aidant à combler des besoins de première nécessité.

L’animateur de la soirée souligne la discrétion des différents intervenants qui apportent leur aide aux élèves dans le besoin.

Sur le terrain, dans chacune des écoles du Centre de services scolaire Harricana, il y a ce qu’on appelle des anges gardiens, qui remarquent dans les classes, dans l’école, que certains enfants semblent ne pas manger à leur faim, que certains enfants n’ont pas des vêtements appropriés pour l’hiver, que certains enfants peuvent avoir l'air d'avoir besoin de lunettes ou des soins d’un dentiste. Donc ces anges gardiens-là, de façon très très discrète, mettent en contact les familles avec des professionnels en optométrie, en dentisterie, ou vont donner carrément des cartes de nourriture ou des vêtement neufs , explique Pierre Labrèche.

Sur scène, les performances variées s’enchaineront, passant de la musique classique à la chanson populaire.

Il y a un choeur d’enfants, une centaine d’enfants du Centre de services scolaire Harricana qui va se produire, il y a l’Ensemble Vocal de l’Amitié, donc on parle d’une soixantaine de choristes, il y a l’Harmonie Harricana, une cinquantaine de musiciens, et pour la grande finale du concert, c’est à peu près 200 personnes qui se retrouvent sur scène pour chanter des chansons ensemble , décrit le conteur Pierre Labrèche.

C’est très émouvant et ça donne des frissons, pour avoir assisté et participé au grand choeur l’année dernière, quand on se retrouve dans un ensemble comme ça avec 200 personnes qui chantent à l’unisson, ça reflète bien la mission de l’organisme.