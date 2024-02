Accusée de la mort de 14 chevaux, son procès aura lieu sans jury

Une Néo-Brunswickoise accusée de la mort de 14 chevaux a choisi d'être jugée devant la cour du Banc du Roi sans jury.

Les faits se seraient passés entre le 1er février et le 8 avril 2023.

En avril, la SPCA - NB a découvert 14 chevaux morts dans le cadre d’une enquête qui a eu lieu dans la ferme de Charlotte Bright, près de Stanley. Selon l'organisme, il s’agit du plus grand nombre de chevaux morts jamais découverts dans la province.

Trois accusations ont été portées contre Charlotte Bright. Elle est notamment accusée d’avoir négligé les animaux et d'avoir omis de les nourrir, de leur donner de l’eau et de leur offrir un abri et des soins adéquats.

Elle est aussi accusée d'avoir tué, mutilé et blessé des animaux.

Finalement, elle leur aurait volontairement infligé des souffrances et des blessures inutiles. Chaque accusation est passible d’une amende pouvant aller de 10 000 $ jusqu’à cinq ans de détention en prison.

Lors de sa comparution vendredi au palais de justice de Fredericton, Charlotte Bright n’a pas voulu commenter l'affaire. En décembre 2023, elle avait déclaré à des journalistes qu'elle ne ferait jamais intentionnellement de mal à un animal.

Cruauté animale au Nouveau-Brunswick

En réaction à cette affaire, l'ancien ministre des Gouvernements locaux, Daniel Allain, avait reconnu que la Loi sur la Société protectrice des animaux pourrait devoir être changée afin d'éviter que ce genre d'événement ne se reproduise.

Ouvrir en mode plein écran La SPCA est un organisme de bienfaisance privé dont le rôle est de fournir des services de protection, comme le prescrit la Loi sur la Société protectrice des animaux. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Tina Lovgreen

Selon Tony Porter, une législation de la sorte pourrait prévenir de nouveaux décès. Par exemple, exiger que les propriétaires de chevaux obtiennent un permis pourrait notamment permettre à la SPCA de savoir qui dans la province détient ces animaux, combien ils en possèdent et où les bêtes se trouvent.

Tony Porter implore également les Néo-Brunswickois qui ont du mal à s’occuper de leurs animaux de contacter la SPCA .

Si des membres du public veulent signaler une crainte quant au bien-être d’un animal ou un cas de cruauté animale, ils peuvent communiquer avec la SPCA au 1-877-722-1522.