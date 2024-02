La grogne envers le projet de loi 31 s'est fait sentir samedi dans les rues du quartier La Petite-Patrie à Montréal. Quelques centaines de manifestants ont uni leurs voix pour dénoncer ce texte piloté par la ministre de l'Habitation, France-Élaine Duranceau.

Un des principaux motifs de cette colère : les mesures prévues par ce projet de loi, qui mettraient fin aux cessions de bail, du moins dans leur forme actuelle. Cette pratique est vue par de nombreux locataires comme leur principal outil pour limiter la hausse des loyers.

Le rassemblement, qui a débuté vers 11 h 30, était organisé par le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ).

Les locataires au Québec étouffent. Et puis on demandait vraiment à ce qu’il y ait un gouvernement et une ministre de l’Habitation qui répondent à la détresse croissante des ménages locataires , a affirmé Cédric Dussault, porte-parole du Regroupement.

Publicité

On se retrouve avec exactement l’inverse, soit un projet de loi qui retire des droits aux locataires, a-t-il renchéri. Donc je pense que c’est quelque chose qui est venu cristalliser l’insatisfaction, la colère et l’indignation de la population locataire au Québec autour de la situation du logement.

Le taux d’itinérance a augmenté et le gouvernement ne fait rien , a déploré un autre manifestant au micro de Radio-Canada.

Le RCLALQ réclame notamment la démission de la ministre Duranceau, qu'il a qualifiée d' incompétente dans un communiqué publié samedi.

Des chandails vendus aux manifestants parodiaient d'ailleurs la ministre en la comparant à Marie-Antoinette.

Ouvrir en mode plein écran Des chandails vendus aux manifestants caricaturaient la ministre Duranceau en la comparant à Marie-Antoinette. Photo : Radio-Canada / Alexis Gacon

Parmi les demandes des manifestants : le retrait du projet de loi 31;

le gel des loyers;

un registre provincial des loyers;

la démission de la ministre France-Élaine Duranceau.

Québec veut un meilleur équilibre entre locataires et propriétaires

Le projet de loi 31 a été déposé en juin dernier par France-Élaine Duranceau, qui disait alors vouloir colmater « les failles » dans le marché locatif résidentiel, les règles n'ayant pas été revues depuis plus d'une trentaine d'années .

Publicité

Présentement à l'étude à l'Assemblée nationale, le texte prévoit notamment que le locateur qui est avisé de l’intention du locataire de céder le bail peut refuser d’y consentir pour un motif autre qu’un motif sérieux , auquel cas le bail est résilié à la date de cession indiquée dans l’avis transmis par le locataire .

Dans un message transmis à Radio-Canada samedi, le Cabinet de la ministre indique que l'objectif du projet de loi consiste à rétablir l’équilibre entre les locataires et les propriétaires .

Le Cabinet souligne que des mesures sont aussi prévues pour la protection des locataires. En cas d'éviction, par exemple, le fardeau de la preuve reposerait sur le propriétaire plutôt que sur le locataire.

Des articles visent également à imposer des dommages et intérêts punitifs aux propriétaires qui ne remplissent pas la clause G du bail sur le loyer précédent.

Ouvrir en mode plein écran France-Élaine Duranceau a fait valoir des mesures du projet de loi destinées à mieux protéger les locataires. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Maya Arseneau

Le RCLALQ reproche toutefois à la ministre Duranceau d'avoir de nouveau manqué une occasion de mieux défendre les locataires mardi en refusant d'élargir la loi adoptée en 2016, surnommée loi Françoise David , qui protège les personnes aînées des évictions.

Selon la ministre, son projet de loi protège déjà des expulsions les personnes de tout âge.

Les immigrants, des boucs émissaires, selon le RCLALQ

Le RCLALQ a profité de l'occasion pour dénoncer les récentes déclarations de nombreux politiciens qui liaient la crise du logement à l'immigration.

Faire porter le blâme d'une crise du logement qui s'enracine partout au Québec depuis plusieurs années sur les demandeurs d'asile, c'est plus que malhonnête et irresponsable : c'est minable. Toutes les données montrent que la pénurie est encore plus [grave] et que les loyers flambent encore plus rapidement dans des régions qui reçoivent très peu d'immigration , a soutenu le porte-parole Cédric Dussault par voix de communiqué.

Blâmer l'immigration est non seulement malhonnête, ça détourne aussi l'attention de la vraie cause de cette crise, soit la marchandisation effrénée du logement facilitée par les gouvernements , a-t-il ajouté.

Selon un rapport sur le marché locatif publié cette semaine par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le taux d'inoccupation des logements locatifs à l'échelle de la province est passé de 1,7 % en 2022 à 1,3 % en 2023, son niveau le plus bas en 20 ans. La construction de logements locatifs a quant à elle connu un recul de 13 % en 2022 et de 28 % en 2023.

Avec les informations d'Alexis Gacon et de Gabrielle Proulx