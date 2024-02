Pêche blanche : Contact Nature se dit victime d’attaques diffamatoires sur Internet

L’organisme Contact Nature, qui gère la pêche blanche sur les glaces de la baie des Ha! Ha! à La Baie, se dit victime d’attaques diffamatoires répétées sur les réseaux sociaux. Si la situation persiste, des démarches judiciaires pourraient être entreprises.

Des attaques personnelles auraient été publiées envers des directeurs, dont le directeur général, Marc-André Galbrand. Dans une publication sur Facebook samedi en début de journée, Contact Nature qualifie les propos comme étant haineux, et demande aux internautes de retirer leurs propos.

On sait que cette semaine on a annoncé qu'on voulait commencer une démarche de réflexion par rapport à si on voulait ouvrir des villages de pêche blanche ou non à cause du contexte climatique. C'est arrivé que quelques personnes, dont une personne en particulier, commençait à faire vraiment une campagne, je dois dire, de salissage et diffamatoire envers Contact Nature et envers certains dirigeants, dont moi personnellement , a dénoncé Marc-André Galbrand.

Ouvrir en mode plein écran Marc-André Galbrand est directeur général de Contact Nature. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Contact Nature a annoncé jeudi que l’absence de glace suffisamment épaisse pourrait mener à la décision de ne pas installer les villages de cabanes de Grande-Baie et de l’Anse-à-Benjamin. Cette décision se prendra à la suite d’une consultation des pêcheurs.

Publicité

C'est quelque chose qu'on trouve qui est inacceptable, qui est vraiment déplorable dans la situation où on essaie sincèrement de faire de notre mieux. On a toujours dit qu'on est ouvert aux commentaires, qu’on est ouvert aux suggestions, mais quand ça tombe dans des propos de dénigrement comme c'est le cas en ce moment, à répétition, avec un volet qui est presque du harcèlement, c'est vraiment quelque chose qui est inacceptable , a-t-il continué.

Pas encore de plainte

Aucune plainte n’a été déposée pour le moment auprès du Service de police de Saguenay.

Pour l'instant, on n'a pas porté plainte ou pris de procédures judiciaires. On demande aux personnes de cesser immédiatement sans quoi on va devoir y aller parce que c'est vraiment une campagne de dénigrement en ce moment , a-t-il annoncé.

Selon Marc-André Galbrand, c’est une question d’application de règlement qui serait en cause et non la question des éventuels remboursements en cas d’annulation de l’installation des villages ou d’une saison écourtée.

C'est en lien avec toutes sortes de choses, ça ratisse vraiment large, allant par exemple de la non-utilisation de pompes , a-t-il donné comme exemple.

À lire aussi :

Des entrepreneurs inquiets face à l’absence possible de villages de pêche blanche