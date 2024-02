Centre de ski le Valinouët : 40 ans de glisse et de poudreuse

Le Valinouët célèbre ses 40 ans, samedi. Au fil des années, ce centre de ski situé au cœur du massif des monts Valin, à Saint-David-de-Falardeau, est devenu un attrait touristique majeur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il est l'un des seuls au Québec qui propose de la neige 100 % naturelle.

L’un des fondateurs du centre, Robert Leblond, se souvient de ce qui l’a amené à envisager la création du Valinouët.

Les gens regardaient tous le mont Valin, a-t-il raconté au micro de Place publique. Ils disaient : "C'est la montagne où on pourrait faire un centre majeur." Mais, quand on voit le mont Valin de très près, c'est une montagne dont le relief est très escarpé. Alors, il y avait peu d'endroits pour faire des pistes sur cette montagne-là.

Ouvrir en mode plein écran Robert Leblond est un des fondateurs du Valinouët. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Malgré les défis que cela représentait, une dizaine de personnes se sont réunies dans un conseil d'administration en 1980 pour mettre sur pied le Valinouët.

Publicité

On a travaillé sur notre projet en comité pendant quatre ans, mais dès la troisième année, en 1983, on avait engagé un expert en développement de ski [...] qui est venu, d’abord, pour évaluer la montagne, regarder où placer la remontée mécanique parce que c’est vraiment très important et pour tracer les pistes.

Après de nombreux mois de travail, le centre de ski a finalement vu le jour en 1984 sur le mont Victor-Tremblay.

Patrouilleur au tout début

Pierre Gagnon a patrouillé sur les pistes du Valinouët durant de nombreuses années. Il se rappelle ses premières descentes sur les monts Valin.

Ouvrir en mode plein écran Au départ, seulement cinq pistes étaient disponibles pour les skieurs. Photo : Radio-Canada

Moi, ce que j'aime, c'est une montagne familiale, a-t-il expliqué avec émotion. Aujourd'hui [vendredi], j'ai passé la journée avec mon petit garçon de quatre ans qui skie depuis qu’il a deux ans. J'ai le deuxième qui suit, qui a trois ans. On partage ce moment-là, on partage le souper le soir, on a du plaisir, les enfants tombent dans la neige, ils sont en poudreuse… C'est de beaux moments.

Le Valinouët a connu une importante évolution. La station de ski est passée de 5 à 35 pistes, elle a permis à des gens de s’y établir à l’année et elle accueille chaque année près de 100 000 visiteurs venant de partout au Québec.

Selon des entrevues de Catherine Doucet