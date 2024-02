Excréments, salubrité, surpopulation : Toronto met ses pigeons sous pilule contraceptive

De nombreux Torontois sont confrontés à toute une épreuve journalière : traverser des rues bombardées régulièrement par des excréments de l'énorme population de pigeons survolant la Ville-Reine. Pour répondre à cette crise hygiénique, le conseil municipal tente de réduire le nombre de pigeons en ajoutant la pilule contraceptive à leur nourriture.

Tout a commencé lorsque je faisais du porte-à-porte avec un de mes bénévoles lors des élections municipales en 2022, raconte la conseillère municipale Lily Cheng. Nous étions sur Yonge et Finch et je saluais des gens. En levant le regard, j’ai vu des centaines de pigeons sur les lignes électriques.

C’est là que je me suis rendu compte que nous étions définitivement dans la zone de chute. Malheureusement, mon bénévole a bel et bien reçu un excrément.

Elle a partagé l’histoire sur les réseaux sociaux et on lui a répondu que ce n’était pas des blagues . Certains lui ont dit qu’ils n’ont plus accès à leur balcon, car l’espace est désormais rempli d’excréments et de plumes.

J’ai alors constaté que ce dossier stressait bien des gens , affirme-t-elle.

Ces résidents stressés doivent cependant lutter contre un adversaire de taille, les Torontois qui aiment nourrir ces pigeons, contribuant ainsi à la croissance de leur population.

C’est ça la vie en ville, on ne se rend pas compte que notre petit bonheur peut nuire à un voisin , lâche la conseillère municipale.

Mme Cheng a ainsi proposé au reste du conseil de s’attaquer à ce fléau bien tachant.

Depuis mai dernier, la Ville a installé des mangeoires pour oiseaux à quatre endroits à travers la métropole qui distribuent de la nourriture contenant de l'OvoControl, un contraceptif pour les oiseaux. Trois se trouvent au centre-ville, un à East York et l’autre à North York.

Ouvrir en mode plein écran Des pigeons s'agglutinent près de la mangeoire distribuant de la nourriture mélangée avec la pilule contraceptive. Photo : Fournie par la Ville de Toronto

Une mesure humaine et peu coûteuse

La directrice des Services animaliers de Toronto Esther Attard affirme que l’objectif de la Ville était de réduire la population des pigeons sans cruauté.

Historiquement, des entreprises de contrôle de vermine utilisent des poisons, piègent et tuent les oiseaux pour résoudre le problème, mais cela ne fonctionne pas et ce n’est pas humain , indique-t-elle.

Mme Attard affirme que le contraceptif est d’ailleurs déjà utilisé ailleurs aux États-Unis et en Europe et a eu du succès.

Une étude menée au Barcelogne, en Espagne, a notamment remarqué une baisse de la population de pigeons d'environ 12 % par an sur une période de huit ans grâce à cette méthode (l'étude, en anglais seulement) (Nouvelle fenêtre).

La Ville a donc décidé d’essayer cette avenue-là et collecte des données aux quatre endroits dans l’espoir d’y voir des changements.

Elle n’y voit toutefois pas de signe clair pour le moment.

Peut-être qu’au printemps ou en été, nous aurons une meilleure idée à savoir si ça fonctionne vraiment , soutient la directrice des services animaliers.

Quoi qu’il en soit, le programme coûte 500 $ par site par mois. La nourriture offerte dans chaque mangeoire peut nourrir environ 150 pigeons, ajoute-t-elle.

Mme Attard ne sait pourtant pas quelle est l’étendue de la surpopulation. Elle confirme toutefois qu’il s’agit d’un problème de pigeons domestiques qui ont ensuite été abandonnés.

Vous savez, les amateurs de pigeons de course, les colombophiles qui élèvent certains types de pigeons, des pigeons particuliers. Et ces oiseaux sont également abandonnés, en particulier les pigeons de compétition. Ils partent faire la course, mais ne reviennent pas tous.

Une solution à long terme ?

Le projet-pilote à Toronto n’est pas unique au pays. L’agence de transport en commun TransLink a adopté un projet-pilote de contraception de ce genre dans huit stations SkyTrain en 2019.

Le projet-pilote a duré 18 mois, plutôt qu’un an comme c’était supposé l’être au départ, pour prendre en compte le cycle reproductif de ces oiseaux afin de déterminer si ça fonctionne vraiment , explique son porte-parole Thor Diakow.

Le projet-pilote a depuis été renouvelé et est actuellement utilisé dans sept gares conjointement avec d’autres mesures de contrôle de la population.

Le porte-parole souligne que l’abondance des oiseaux cause notamment des retards au système SkyTrain, car leur présence sur des rails peut déclencher le senseur de mouvement.

M. Diakow affirme que les mesures ont stabilisé la population de pigeons dans le Grand Vancouver.

Nous n’avons pas vu une envolée dans le nombre de pigeons dans les stations dans lesquelles se trouvent ces mangeoires. Nous n’avons pas non plus remarqué un déclin dramatique.

Cependant, la mesure a provoqué une hausse de vermine dans ces stations comme des rats et des souris, car les pigeons ne mangent pas proprement et répandent la nourriture partout .

Ainsi, dans une station particulière, nous avons choisi de ne pas ramener les mangeoires à contraceptifs, parce que cela entraînait un autre problème, lâche-t-il. Nos mesures font donc l'objet d'un suivi régulier et sont réellement étudiées pour déterminer les avantages globaux.

