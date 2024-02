Un véhicule volé au Casino du Lac-Leamy

Un véhicule de marque Jeep a été volé dans le stationnement du Casino du Lac-Leamy. L'équipe de sécurité de l'établissement a avisé le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) aux environs de 3 h 40 samedi.

L'enquête des policiers a permis d'arrêter deux hommes de la région de Montréal âgés respectivement dans la trentaine et la cinquantaine.

Ils étaient à bord d'un véhicule relié dans lequel des GPS et plusieurs clés intelligentes ont été trouvés. Le véhicule volé n'avait toujours pas été retrouvé au moment d'écrire ces lignes.

Les suspects comparaîtront par visioconférence pour des accusations de vol d'un véhicule, de bris de promesse et de possession d'outils de cambriolage.

Le SPVG souligne que les vols de véhicules sont plutôt rares au casino du Lac-Leamy.

Rappelons que le gouvernement fédéral a annoncé le mois dernier un sommet national pour lutter contre le vol de véhicules. L'événement aura lieu le 8 février à Ottawa, et réunira les forces policières municipales et provinciales, la Gendarmerie royale du Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada et des constructeurs automobiles.