Il n'y a pas qu'à l'épicerie où les effets de l'inflation se font sentir. Les propriétaires d'animaux de compagnie remarquent une hausse importante du coût de la nourriture et plusieurs doivent adapter leurs habitudes de consommation.

Le propriétaire du Centre Animalier ABC à Trois-Rivières affirme avoir vu une augmentation de prix de 25 % en deux ans. Il ajoute que certaines marques haut de gamme ont augmenté de plus de 30 %.

C'est un produit qui se détaillait à 89.99 $ il y a deux ans. Il est présentement à 118.99 $ , dit-il en pointant un sac de nourriture pour chien de la marque Royal Canin.

Ouvrir en mode plein écran Le propriétaire du Centre Animalier ABC à Trois-Rivières affirme avoir vu une augmentation de prix de 25 % en deux ans. Photo : Radio-Canada / Daniel Ricard

Charles Riendeau est propriétaire de neuf chiens. Chaque mois, il dépense 450 $ pour nourrir ses animaux. Il affirme qu’il y a quelques années seulement, ça lui coûtait autour de 300 $.

Le Trifluvien a alors opté pour un mélange de poulet cru et de légumes, une alternative moins coûteuse que les croquettes.

Ouvrir en mode plein écran Charles Riendeau est propriétaire de neuf chiens. Chaque mois, il dépense 450 $ pour nourrir ses animaux. Photo : Radio-Canada / Alexandre Painchaud

Il n’est pas le seul à ressentir les effets de la hausse des prix.

Je trouve que les prix ont vraiment augmenté. On essaie de choisir toujours le plus régional possible, et le plus abordable aussi , affirme une cliente du Centre Animalier ABC.

Des stratégies pour économiser

Si certains propriétaires sont prêts à payer le gros prix pour nourrir leurs animaux, d'autres ont été forcés de changer leur habitude de consommation.

Il y a des clients qui me disent ‘’ça suffit’’ et qui me demandent des alternatives parce que leur budget ne leur permet plus

Guy Flageole ajoute que le prix du produit ne détermine pas nécessairement la qualité de celui-ci. Ça peut être un produit qui est moins diversifié dans sa recette, mais qui est aussi performant , précise-t-il.

L' Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ) met toutefois en garde les propriétaires souhaitant économiser à tout prix en achetant de la nourriture de moindre qualité ou en donnant des restants de table.

À court terme, ça peut ne pas être trop dommageable, mais à long terme les animaux peuvent avoir des problèmes de santé qui vont apparaître, donc ce n'est pas nécessairement une bonne stratégie.

En plus de la nourriture, les propriétaires doivent prévoir notamment les coûts de toilettage, les soins vétérinaires et les frais de garde. Ces frais ont d'ailleurs augmenté avec l’inflation des dernières années.

Un récent sondage de l’association des médecins vétérinaires révèle que plusieurs propriétaires sous-estiment le coût de leur animal de compagnie. 69 % des propriétaires estiment qu’il coûte moins de 1000 $ par année pour un chat par exemple, mais ils font fausse route. Les coûts totaux sont beaucoup plus élevés , affirme Michel Pépin.

L’association des médecins vétérinaires réitère l’importance de prévoir les coûts totaux avant d’adopter un animal de compagnie.