Accident d’héliski au nord de Terrace : le pilote et le guide de ski ont été identifiés

Un pilote d'hélicoptère et un guide de ski en montagne ont été identifiés cette semaine comme deux des quatre personnes qui ont perdu la vie dans l'accident survenu en Colombie-Britannique la semaine dernière.

Les entreprises Northern Escape Heli Skiing et Skyline Helicopters expriment dans un communiqué commun leurs condoléances à la famille et aux amis du pilote Mark McGowan et du guide de ski de montagne Lewis Ainsworth.

Trois personnes sont mortes sur les lieux mêmes de l'accident, le 22 janvier au nord de Terrace, lorsque l'hélicoptère s'est écrasé. Quatre autres personnes ont été transportées à l'hôpital, mais la famille et les amis de M. Ainsworth, dans sa Nouvelle-Zélande natale, affirment qu'il est depuis décédé à l'hôpital des suites de ses blessures.

De son côté, l'agence de presse italienne ANSA avait rapporté la semaine dernière que trois des victimes étaient originaires d'Italie. Northern Escape a confirmé que deux Italiens figuraient parmi les morts.

Northern Escape Heli Skiing a ajouté que M. Ainsworth en était à sa deuxième année en tant que guide de ski de montagne au sein de l'entreprise et qu'il était une étoile montante dans l'industrie.

L'Association des guides de montagne de la Nouvelle-Zélande a écrit lundi sur Facebook que M. Ainsworth, qui était le président de l'organisme, était mort des suites de ses blessures.

La mère de M. Ainsworth, Marney Ainsworth, a également annoncé en fin de semaine sur Facebook qu'il ne survivrait pas à ses blessures. Elle a publié lundi une vidéo dans laquelle elle rend hommage à son fils, durant laquelle elle disait être honorée et très fière d'apprendre à quel point son fils était apprécié et respecté de ses collègues alpinistes.

La Gendarmerie royale du Canada a confirmé lundi le quatrième décès lié à cet accident. La GRC a précisé que les trois autres passagers de l'hélicoptère étaient toujours dans un état stable.

La GRC sur place en fin de semaine

Le président de l'entreprise Northern Escape Heli Skiing, John Forrest, a partagé dans un communiqué que le guide Lewis Ainsworth était un homme passionné et extrêmement talentueux . Quant à Mark McGowan, c'était un pilote exceptionnel et un mentor pour plusieurs .

J'ai travaillé avec lui pendant plus d'une dizaine d'années et j'ai toujours aimé voler avec lui. C'était un professionnel accompli. Notre industrie a subi une perte énorme avec le décès de ces deux hommes. Tous ceux qui ont travaillé avec eux sont en deuil , a indiqué M. Forrest.

L'entreprise avait confirmé dimanche que les corps des trois personnes décédées immédiatement après l'accident avaient été retrouvés sur place.

Ouvrir en mode plein écran L'écrasement de l'hélicoptère a eu lieu au nord de Terrace, en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada

Le sergent d'état-major Kris Clark, de la GRC , a confirmé que les membres de l'équipe de recherche et sauvetage de Terrace avaient pu retourner sur le site en fin de semaine. Les mauvaises conditions météorologiques et de visibilité ont gravement compromis pendant plusieurs jours les efforts déployés pour retourner en toute sécurité sur les lieux de l'accident , a expliqué M. Clark.

Il affirme que la GRC apporte un soutien aux enquêtes en cours menées par le Bureau du coroner de la Colombie-Britannique, le Bureau de la sécurité des transports du Canada et l'agence provinciale de santé et sécurité du travail.

Dans sa publication sur Facebook, l'Association des guides de montagne de Nouvelle-Zélande ajoute que M. Ainsworth était internationalement reconnu dans la communauté des alpinistes et qu'il avait 35 ans au moment de son décès. Selon l'association, il laisse dans le deuil la personne qui partageait sa vie et sa fille de 10 ans.