Les grands succès des petites stations de ski au Québec

Plus petits, mais aussi plus abordables : des petits centres de ski du Québec tirent bien leur épingle du jeu. Certains fracassent même des records d'achalandage.

Avec ses cinq pistes de ski et son dénivelé de 58 mètres, le Centre de plein air de Lévis passe bien inaperçu au cœur de l'arrondissement Desjardins. L'achalandage annuel de cette petite station a pourtant quintuplé en huit ans, passant de 3500 billets journaliers vendus à 20 000.

Michel Gagné est président du conseil d'administration du Centre de plein air de Lévis.

Nous, c'est l'approche Dollarama: on mise sur le volume pour faire des sous , illustre Michel Gagné, président du conseil d'administration du Centre. Avec l'inflation, c'est sur que ca n'ira pas en baissant , croit-il.

Prix d’un accès journalier pour un adulte Station de ski Prix avant taxes Mont-Sainte-Anne 126 $ Stoneham 89 $ Massif du Sud 85,99 $ Le Relais 57,40$ Centre de plein air de Lévis 13,92 $

Doté d'une pente-école et d'une zone dédiée à la glissade sur chambre à air, le centre ne peut pas rivaliser avec des montagnes de plus grande envergure. Il demeure toutefois une option intéressante et abordable pour plusieurs skieurs, selon Michel Gagné. Y a des gens de la rive-nord qui traversent ici, qui font le choix de venir ici en raison des prix.

C'est sûr que les autres stations, y ont des frais que nous on n'a pas ici. Ils ont des montagnes pas mal plus grosses que la nôtre. Il faut qu'ils aient une tarification qui va leur permettre de se rentabiliser. Ici on a des proportions plus petites, donc oui ça nous aide.

Achalandage « phénomènal »

Le centre de ski de la municipalité de La Tuque, en Mauricie, fracasse des records d'achalandage.

Le Centre de ski de La Tuque, en Mauricie.

L'organisation dit avoir vendu 1600 abonnements saisonniers en 2023-2024, « du jamais vu » dans cette municipalité de 11 000 âmes. C'est vraiment phénoménal , s'enthousiasme la responsable Estelle Paulhus.

Elle anticipe également une année record en termes de ventes d'accès quotidiens, cette saison. Les raisons de ce succès sont multiples. Les coûts plus bas et la proximité de la montagne, notamment.

On parle beaucoup d'inflation, de familles qui doivent revoir leur budget, leurs priorités , note-t-elle. On pense que les gens ont choisi davantage ski La Tuque pour rester à la maison plutôt qu'aller dans d'autres villes au Québec , dit Mme Paulhus.

Abordables

Pour Josée Cusson, directrice des communications et du marketing à l'Association des stations de ski du Québec (ASSQ), il est clair que les petites stations de ski répondent à un besoin dans le contexte économique actuel.

Le tarif moyen pour les petites stations, c’est environ 30 $, versus 104 $ pour les stations plus majeures , note-t-elle.

La pratique du sport de glisse est en plein essor depuis la pandémie, selon l' ASSQ.

Camille Carpentier et d'Anne-Sophie Roy