Dépenses à l’OCMP : Dominique Ollivier poursuit Québecor pour 1,7 M $

Dominique Ollivier y va d'une riposte contre Québecor. La conseillère municipale réclame au Groupe TVA et à Média QMI inc. 1,696 million de dollars en raison des reportages sur ses dépenses lorsqu'elle était présidente de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM).

Dans sa poursuite, d'abord rapportée samedi dans le quotidien La Presse, Mme Olliver reproche aux journalistes de Québecor d'avoir présenté des allégations basées sur des informations souvent fausses, déformées et présentées hors contexte ou en omettant d’utiliser les informations à leur disposition permettant d’infirmer ces allégations .

Par ces faussetés, distorsions et omissions, les défendeurs poursuivaient le but évident de dépeindre Mme Ollivier, responsable des finances de la Ville de Montréal, comme une gestionnaire négligente et malhonnête.