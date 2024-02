Les propriétaires d’une épicerie de Québec partis sans laisser de traces

Où sont Stéphanie et Christophe Bouillon, propriétaires de l'épicerie Provisions de la rue Cartier à Québec? Le couple, visé par une poursuite de près d'un demi-million de dollars, ne donne pas de signe de vie depuis plusieurs jours. Comme seul indice, une affiche, collée dans la porte pour annoncer la fermeture de l'établissement de proximité, fréquenté depuis 75 ans dans le quartier.

Originaires de France, Christophe et Stéphanie Bouillon auraient acheté le commerce en 2022.

Les anciens propriétaires de l'épicerie, Vincent Drouin et Bruno Drouin, réclament 446 250 $ au couple. Selon nos informations, ce montant correspond à la balance des ventes qui n'ont jamais été payées.

Ouvrir en mode plein écran Christophe Bouillon et Stéphanie Bouillon Guessas. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Avant la vente de l'épicerie par la famille Drouin au couple Bouillon, le commerce employait 32 travailleurs. Avant qu'il soit fermé par le couple français, six employés travaillaient chez Provisions.

« Tragédie »

C’est sûr que, pour beaucoup de gens aujourd’hui, c’est une tragédie économique, mais c’est surtout une tragédie humaine , déplore Yves Ledoux, propriétaire du Pub Galway, au micro de l'émission C'est encore mieux l'après-midi. Ça chamboule les habitudes de vie de beaucoup de gens .

La fermeture de l'épicerie ne signifie toutefois pas que l'avenue Cartier devient un désert alimentaire, car d'autres commerces d'alimentation sont installés dans le secteur, mais un endroit où tout le monde connaît votre nom : ça a une plus-value , rappelle M. Ledoux.

Le propriétaire du Pub Galway, voisin d'en face de l'épicerie Provisions, affirme que des commerçants ont la volonté de trouver une solution pour rouvrir le commerce. On est plusieurs à s'être réunis avec des entrepreneurs, des gens d’affaires pour dire : "bon, qu’est-ce qui est à faire?" Mais on a un peu les mains liées parce que la banque est impliquée, la famille Drouin est encore en balance de vente. Il faut laisser les pièces du casse-tête se placer.