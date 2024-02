L’histoire acadienne revue et corrigée par Mario Doucette

L’artiste multidisciplinaire Mario Doucette présente le 4 février une conférence qui portera sur sa démarche artistique au Centre culturel Aberdeen de Moncton. Ses œuvres contestataires offrent un nouveau regard sur les impacts de la colonisation et sur l’histoire de l’Acadie.

Ça me fascine comment on perçoit un fait historique de façon très différente, selon la personne , explique-t-il. Notre culture influence notre perception de l’Histoire.

Cette perception qu'ont les gens de l'Histoire sera au cœur de la conférence présentée dimanche.

Si les peintures de l'artiste multidisciplinaire remettent en question notre compréhension de l’histoire, elles s'intéressent aussi à la manière dont celle-ci a été représentée à travers le temps.

Par exemple, l’histoire acadienne a d'abord été racontée par les Anglais, qui essayaient de justifier la Déportation.

Ce n’était pas un crime de guerre, on [les Acadiens] était problématique pour eux , relate-t-il.

Au fil du temps, notre perception de l'histoire a changé à la suite de la publication d'Évangeline par Longfellow.

Dans la perception de Henry Wadsworth Longfellow, on porte soudain un blâme sur l’Angleterre pour la Déportation.

C’est le premier à le faire , souligne Mario Doucette. Les Acadiens deviennent martyrs, à travers sa plume, mais c’est une histoire très américaine , ajoute-t-il.

Ouvrir en mode plein écran « Les Acadiens de la Nouvelle-Écosse », du point de vue anglais (à gauche) et du point de vue français (à droite). (Photo d'archives) Photo : Courtoisie de Mario Doucette

Au 20e siècle, c'est au tour des Acadiens d'offrir leur perspective sur l'Histoire.

On dénonce ce que l’Angleterre a fait pendant les 17e et 18e siècles pendant que des historiens soutiennent encore que l'Angleterre a eu raison, relate-t-il.

Mettre des savoir en opposition

Pour Mario Doucette, le point de départ de sa démarche artistique a en quelque sorte consisté à mettre en opposition l'histoire qui lui a été enseignée à l'école et celle qu'il estimait devoir connaître.

À l’école, on m’a bien enseigné la colonie de Sainte-Croix, Port-Royal, l’aspect religion, la foi dans la culture acadienne de l’époque , note-t-il.

Mais, on ne m’a pas enseigné du tout qu’il y avait la résistance acadienne face à la déportation, on ne m’a pas parlé de Beausoleil Broussard, de Boishébert, qui devraient être de nos héros dans le sens qu’ils ont sauvé la vie de beaucoup de réfugiés acadiens , poursuit-il. Je n’ai pas appris à l’école que la France n’était pas populaire chez les Acadiens, car on imposait la religion et les taxes.

En 2004, Mario Doucette s’est d’ailleurs rendu en France lors d’une résidence d’artiste à Brouage, le village natal de Samuel de Champlain.

L'artiste souhaitait alors organiser la célébration du 400e de la fondation de l’Île Sainte-Croix, mais a vite été estomaqué par le simple fait qu' à Brouage, il n'y a personne qui connaissait Champlain , se souvient-il.

Un fort contraste avec le Grand Moncton, où une rue, une école et une bibliothèque portent son nom.

Lui, dans son lieu de naissance, il était un inconnu. Ça m’a fasciné , raconte Mario Doucette.

De cette expérience est née la série Histoire, un ensemble de tableaux qui invite à une réflexion sur les effets de la colonisation.

Entamer la discussion

Alors qu'Histoire se voulait un projet artistique de trois ans, le folklore historique acadien du 17e et 18e siècle est au cœur de Mario Doucette depuis maintenant 20 ans.

Ouvrir en mode plein écran Un timbre de la République acadienne, imaginé par l'artiste multidisciplinaire Mario Doucette. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gracieuseté de Mario Doucette

C’est devenu un peu emblématique de ma démarche artistique , confirme-t-il. Je trouve tellement de choses fascinantes, à chaque fois que je commence des recherches, ça m’envoie vers d’autres voies, vers d’autres personnages que je ne connaissais pas, d’autres faits, d’autres incidents.

On méconnaît beaucoup notre histoire acadienne. Il y a beaucoup de choses qui ont été réelles et inventées en même temps, mais, pour un artiste comme moi, c’est parfait, je peux inventer mes propres choses.

Mon but c’est d’entamer une discussion autour de notre histoire et de notre culture. Notre expérience académique n’est pas unique dans le monde. On parle de réfugiés, de diaspora, de guerre; c’est des choses qui se font beaucoup, aujourd’hui en 2024. C’est de voir que notre expérience, même si c’est un événement qui date depuis des décennies et qu’on y pense encore, et certains pensent qu’on y pense trop, cette histoire-là se répète dans le monde , affirme Mario Doucette.

Plus récemment, il travaille sur une nouvelle série de peintures, d’estampes et de sculptures intitulée Harias.

Ouvrir en mode plein écran L'événement est ouvert à tous, mais «axé vers les personnes plus âgées, [...] un segment de la population où l’art n’est pas nécessairement accessible», dit l'artiste. Photo : MARIO DOUCETTE

La conférence gratuite de Mario Doucette aura lieu au Centre culturel Aberdeen de Moncton à 11 h, dimanche. Elle s’inscrit dans le cadre de son programme d’Incubateur de l’âge d’or portant sur l’art actuel de la Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen.

