La CAFS dévoile sa programmation pour le Mois de l’histoire des Noirs

Avec sa programmation du Mois de l’histoire des Noirs, la Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan (CAFS) vise à faire vibrer la communauté noire au rythme des performances artistiques, de commémorations et de célébrations.

Selon le vice-président de l’organisme, Mamadou Diallo, la contribution de la communauté noire dans l’histoire du Canada a longtemps été ignorée, d'où la nécessité d'une mobilisation pour sa vulgarisation avec la programmation dévoilée vendredi.

L’histoire des Noirs n’est pas seulement l’esclavage et la colonisation, il ya aussi la contribution de cette communauté dans le développement du Canada et de la Saskatchewan. On a tellement apporté à l’histoire que c’est le moment de reconnaître cela, mais aussi de le célébrer , martèle M. Diallo.

Ouvrir en mode plein écran Selon le vice-président de l’organisme, Mamadou Diallo, la contribution de la communauté noire dans l’histoire du Canada a longtemps été ignorée, d'où la nécessité d'une mobilisation pour sa vulgarisation. Photo : Radio-Canada / Wendyam Valentin Compaore

Selon lui, pour vivre ensemble, il est important pour les autres de nous connaître et pouvoir sensibiliser les autres communautés.

Voir les membres d’autres communautés venir assister à cette célébration démontre comment nous voulons tous vivre ensemble dans la paix et la cohésion sociale.

La directrice adjointe du conseil d'administration de l'Association communautaire fransaskoise de Regina (ACFR), Mireille Bizimana, appelle quant à elle à plus de justice et d'équité pour toutes les communautés .

Il est important de rappeler que les personnes noires ont joué et continuent de jouer un rôle important dans la construction du Canada. [...] Ce mois nous invite à réfléchir et à agir pour mettre en place des mécanismes pour l'égalité et la justice pour tous , souligne Mireille Bizimana.

Pour elle, c'est aussi une occasion de se valoriser la contribution des femmes au sein de la communauté, c'est-à-dire de se rappeler et rendre hommage à toutes les femmes et à toutes les femmes qui ont lutté et continuent de lutter pour cette noble cause .

De son côté, la Fransaskoise Adele Zouga se réjouit aussi de ces moments de célébration. En tant que femme et Noire en Saskatchewan, cette célébration représente beaucoup pour moi, ce sont des rencontres à faire. Il est important de promouvoir les réalisations de la communauté.

Ouvrir en mode plein écran La Fransaskoise Adele Zouga se réjouit de ces moments de célébration. Photo : Radio-Canada / Wendyam Valentin Compaore

Renforcer la fraternité dans la fransaskoisie

Selon la députée de l’Association communautaire fransaskoise, Annie Audet, cette célébration est aussi une invitation à la cohésion et à la bienveillance pour une fransaskoisie diversifiée .

La communauté contribue au développement de la francophonie dans la province et ce mois est aussi un moment de prise de conscience, pour reconnaître votre contribution , a noté Mme Audet, s’adressant à la communauté noire.

Un avis partagé par le doyen de la Cité universitaire francophone, Emmanuel Aito, pour qui il s'agit aussi d'une occasion de renforcer les liens entre Fransaskois. Selon lui, le Mois de l'histoire des Noirs permet d’apprendre les uns des autres.

Pendant des siècles, les Noirs ont contribué tant en politique, en art que dans les sciences. C’est une histoire de créativité, de combativité. Nous sommes liés par des valeurs communes et nous devons bâtir une fransaskoisie bienveillante et rassembleuse , soutient Emmanuel Aito.