La mère de Sammy Yatim salue le verdict de l’enquête du coroner

La mère de Sammy Yatim a déclaré qu'elle accueillait favorablement les recommandations de l'enquête du coroner sur la mort par balle de son fils, tué par un ancien policier de Toronto, mais qu'elle ne serait rassurée que si les propositions se traduisaient par des mesures concrètes.

Sahar Bahadi a expliqué en entrevue vendredi que le verdict représente une certaine justice pour Sammy Yatim, qui avait 18 ans lorsqu'il est mort le 27 juillet 2013. L’enquête du coroner s’est conclue jeudi.

Mme Bahadi a soutenu que le verdict était une victoire pour Sammy.

Le verdict n'a pas ramené Sammy, mais il nous a assuré que son sang n'avait pas coulé en vain.

Mme Bahadi a déclaré que les années qui se sont écoulées depuis la mort de Sammy ont été une décennie difficile, accablante, fatigante et épuisante . Elle a ajouté que la sœur de Sammy souffre de dépression depuis.

Le système nous a laissé tomber. Il est bon de savoir que ce verdict permettra, espérons-le, d'éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise.

Si les recommandations sont suivies, Mme Bahadi estime qu'il est possible d'assurer un environnement sain aux générations futures.

Tu nous manques et nous t'aimons, Sammy. Nous espérons que tu es fier de l'histoire que tu as écrite jusqu'à présent. Repose en paix, mon beau garçon.

Mme Bahadi a déclaré qu’elle se réjouissait de la recommandation émise par le jury selon laquelle un nouveau système de formation axé sur la désescalade et l'amélioration de la communication entre les agents qui arrivent tardivement sur les lieux d’une situation de crise doit être mis sur pied

Elle apprécie également la recommandation qui invite le Service de police de Toronto à élargir le rôle des psychologues internes afin d'identifier et de résoudre les problèmes d'aptitude au travail et de s'assurer que chacun est en mesure de faire son travail de policier.

Elle espère que ces recommandations, si elles sont suivies, permettront au public de faire à nouveau confiance à la police.

La police est très importante pour la société. Mais un être humain a des défauts. [La faute commise] était tellement flagrante. C'était énorme pour nous de perdre la vie de mon fils , a-t-elle ajouté.

Une blessure qui saigne à jamais

Mme Bahadi a déclaré qu'elle était toujours en colère et qu'elle souffrait en permanence. La mort de Sammy est une blessure qui saigne à jamais.

Ouvrir en mode plein écran Sammy Yatim a été tué par la police de Toronto en 2013 au moment où il était en crise dans un tramway de la métropole. Photo : AVEC L'AUTORISATION DU BUREAU DU CORONER

En tant que pédiatre, elle a expliqué qu'elle n'avait jamais imaginé qu'elle perdrait l'un de ses enfants.

Parmi toutes les recommandations, l'une des plus importantes est le soutien aux familles. L'une d'entre elles préconise un soutien financier et en matière de santé mentale pour les membres des familles des personnes tuées ou gravement blessées lors d'une interaction avec la police, une recommandation demandée par les parents et la sœur de Sammy Yatim.

Nous avons été laissés seuls , a-t-elle précisé.

Nous vivons maintenant dans l'espoir de vivre dans une société plus sûre et nous attendons de voir ce qui va se passer , a-t-elle déclaré.

[Sammy] était comme un cadeau de Dieu. Il était notre soleil. Il était si beau, si merveilleux, si attentionné.

Avec les informations de Chris Glover et de Muriel Draaisma de CBC