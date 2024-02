La course Yukon Quest a changé et le sport aussi

La mythique course Yukon Quest de 1600 km (1000 miles) qui a fait rêver les adeptes pendant des décennies est révolue depuis deux ans au profit de plus petites distances, un changement qui s’intègre bien aux nouvelles réalités du sport, selon les adeptes.

Samedi, 18 équipes de traîneaux à chiens prendront le départ, réparties dans trois différentes catégories de distance, soit 160 km (100 miles), 400 km (250 miles) et 725 km (450 miles). En raison des conditions glacées de la piste, toutefois, la ligne de départ a été relocalisée au nord de Whitehorse, sur la route de la rivière Takhini.

Louve Tweddell et sa sœur jumelle Lori seront du lot. Les deux filles du conducteur Luc Tweddell n'auront jamais pu réaliser leur rêve de participer, comme leur père, à la grande course en raison de l’annulation de l'événement en 2021 puis la scission du partenariat avec l’organisation alaskienne.

Ouvrir en mode plein écran Louve et sa soeur jumelle Lori participent toutes les deux à la Yukon Quest dans la catégorie de 250 miles (400 km) jusqu'à Pelly Crossing. Photo : Louve Tweddell

Ça a été une pilule un peu difficile à avaler, je dois l'admettre , explique Louve, 23 ans, entre deux cours d’université. Cela dit, j'ai été extrêmement contente de mon expérience.

Je ne sais pas si j'appellerais ça la Yukon Quest encore aujourd'hui, parce que ce n'est pas une course de 1000 miles, mais ce que l'organisation a fait due aux circonstances, je trouve que c'est la meilleure solution qu’elle aurait pu prendre.

À écouter : Entrevue avec Normand Casavant : la Yukon Quest débute samedi

Santé et sécurité

Le directeur général de la Yukon Quest, Benjamin Smith, admet que la nouvelle formule ne plaît pas aux irréductibles nostalgiques de l'événement qu’on qualifiait de plus difficile au monde.

Il y a une portion de la communauté qui aimerait que la Quest reprenne sa formule originale [...] qu’elle puisse rivaliser avec la course Iditarod [en Alaska] et mettre à l’honneur la tradition et l’histoire du traîneau à chiens au Yukon.

Ouvrir en mode plein écran Cette année, les équipes pourront prendre le départ avec un nombre réduit de chiens en raison des conditions difficiles de la piste. Les conducteurs pourront ajouter les chiens laissés derrière. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Mais le sport, affirme le directeur, a changé : Nous sommes beaucoup plus conscients du bien-être des chiens. Nous sommes plus conscients de la santé et de la sécurité des équipes. [...] Nous voulons que les équipes soient en sécurité et compétitives et que les chiens soient bien traités.

Ainsi, la nouvelle formule exige, entre autres, des temps de repos obligatoire dans les points de contrôle ainsi que sur la piste. Pour la plus longue distance, un minimum de 38 heures est exigé en tout, et deux contrôles vétérinaires.

Ouvrir en mode plein écran La Yukon Quest est divisée en plusieurs courses. La première s'arrête à Braeburn, la deuxième à Pelly Crossing et la dernière à Dawson. Photo : Site de la Yukon Quest

Coûts à la hausse et difficultés à se loger

Louve Tweddell a elle-même subi ces dernières années l’augmentation des prix de la nourriture pour les chiens. La moulée, par exemple, la plus commune que les mushers [meneurs de chiens] utilisent, c'est un sac de 20 kilos. À l'époque, il coûtait 45 $, aujourd'hui, il est rendu à 73 $.

Publicité

À cela s’ajoute l’accessibilité d’un terrain à un prix abordable, pas trop loin du travail, où le voisinage acceptera un chenil. Selon la présidente de la Yukon Dog Mushers Association, Virginia Sarrazin, il s’agit de l'enjeu le plus important.

Ce qui est difficile au Yukon, de plus en plus, c'est qu’il n’y a pas moyen d'avoir une équipe de chiens de traîneaux sans avoir des problèmes de voisinage. [...] Je dirais que la plus grosse barrière, c'est avoir accès à une terre où l'on peut avoir les chiens.

De plus petites équipes

Pourtant, Virginia Sarrazin remarque que ces défis ne semblent pas mettre un frein à l’enthousiasme des amateurs pour le sport. De plus en plus participent aux quelques courses amicales les fins de semaine, dit-elle. Par contre, les meneurs d’attelages réduisent la taille de leurs équipes.

Ouvrir en mode plein écran Une course amicale de chiens de traîneau a eu lieu sur la rivière gelée à Dawson. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

Ça va être moins des équipes de six à huit chiens, mais plus des équipes limitées, donc par exemple en skijoring [où le compétiteur, sur des skis, est tiré par un ou quelques chiens NDLR ] ou alors des équipes de quatre chiens, parce que c'est plus accessible en termes de coûts puis de logement.

Je pense qu'en tant que tel, le sport n'est pas du tout en train de mourir.

Louve Tweddell a également bon espoir dans l’avenir du traîneau à chiens, même si cette année, la plupart des compétiteurs sont plus âgés. L'avenir du sport en mushing je le vois plus dans le sprint. La semaine passée, j'ai participé à la course Carbon Hill et il y avait une catégorie pour enfants. Étrangement, il y avait beaucoup d'enfants ce qui était vraiment positif à voir.

Ouvrir en mode plein écran Des chiens d'une équipe participant à la Yukon Quest en 2022. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Benjamin Smith affirme que c’est précisément la vision de l’organisation. La course de 160 km est une belle occasion pour les jeunes conducteurs d’obtenir une première expérience sur la piste, dit-il. Dans le futur, nous avons des idées pour créer des événements qui permettront à la plus jeune génération de grandir dans le sport.

Louve Tweddell est pour sa part ravie. « Moi, j'ai trouvé que 725 km était une distance idéale, les chiens étaient très contents. Tout le monde a terminé la course, ce qui est extrêmement impressionnant. »