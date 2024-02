Un festival hivernal ramène les années 80 à Calgary

Calgariens, c’est le moment de sortir vos plus beaux habits des années 80. Du 3 au 10 février, le festival hivernal Snow Eater animera le quartier Inglewood avec des prestations musicales et des breuvages adaptés aux petits comme aux plus grands.

Tous les jours, entre 14 h et 18 h, les activités se tiendront à l'ancien lot de voitures d'occasion, Farmer Jones Carz, un terrain vague dans le quartier Inglewood entre la 9e Rue et la 9e Avenue.

L'inspiration vient de l'Igloofest de Montréal. Il y a de la musique, il fait froid, il faut danser pour se réchauffer et les gens profitent de l'extérieur , explique la directrice générale de la zone d'amélioration commerciale d’Inglewood, Rebecca O'Brien.

Elle promet un événement funky et amusant , avec des couleurs vibrantes et des foyers installés un peu partout.

Musique et projections

Les festivaliers auront droit à plusieurs prestations musicales, notamment de l’artiste canadienne DJ MollyFi.

Sa musique sera accompagnée d’une projection d'art numérique, réalisée par le studio de projection Mapping AZMA, basé à Calgary.

Le thème de cette première édition du Snow Eater, les années 1980, a été inspiré des Jeux olympiques de 1988 qui se sont déroulés à Calgary. La directrice générale s’imagine de grosses bottes de style lunaire et des combinaisons de neige colorée.

Et si vous vous présentez avec l'un des vêtements originaux à l'effigie des Olympiques, vous obtiendrez un chocolat chaud gratuit , a déclaré Rebecca O'Brien.

Mme O'Brien a décidé de prendre part au projet qui est à sa première édition parce qu'elle voulait offrir aux habitants de Calgariens l'occasion de célébrer la ville de façon différente.

Je pense que l'hiver a toujours été une période difficile pour les gens de Calgary , dit-elle.

Elle ajoute que la plupart des gens explorent les montagnes et s'adonnent à des activités comme le ski ou les raquettes, mais que l’offre événementielle n’a pas toujours été bien garnie.

Avec les informations de Boshika Gupta