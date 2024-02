Le suspect d’un vol de véhicule suivi d’un délit de fuite sur l’A40 est recherché

Le vol d'un véhicule a pris une tournure particulière, vendredi, en fin d'après-midi, à Québec. Après avoir volé un véhicule près d'un dépanneur à Limoilou, le suspect a causé un accident avec trois autres véhicules sur l'autoroute 40.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a été appelé vers 17 h 20 concernant le vol d'un véhicule qui venait de se produire dans le stationnement du dépanneur.

Les policiers ont tenté de retrouver le véhicule avec des informations recueillies sur les lieux. Pendant ce temps, les services d'urgence recevaient des appels pour signaler un accident touchant quatre véhicules, dont celui qui venait d'être volé, sur l'autoroute 40, en direction ouest, près du boulevard Pierre-Bertrand.

Le porte-parole du SPVQ , Pierre-Olivier Lévesque, indique par communiqué que le suspect aurait pris la fuite en sautant par-dessus le terre-plein central pour se diriger dans le secteur de la rue Marais.

Malgré l'aide du maître-chien, le suspect n'avait toujours pas été retrouvé vendredi, en milieu de soirée.

Le SPVQ et la Sûreté du Québec enquêtent. Les policiers ont recueilli des indices sur les lieux du vol et sur les lieux de l'accident qui pourraient leur permettre d'identifier le suspect. Les services policiers enquêtent aussi sur l'accident et le délit de fuite.

Une personne qui se trouvait dans l'un des trois véhicules accidentés a subi des blessures mineures.