Les chats de la SPA de l’Estrie atteints d’un virus gastro-intestinal

On connaît maintenant les résultats des analyses effectuées sur les chats malades à la SPA de l'Estrie. Une dizaine de chats destinés à l’adoption sont affectés par un virus gastro-intestinal, mais une seule salle a été touchée, assure l’organisme.

C’est comme une gastro des chats , précise Alexane Bégin, porte-parole de la SPA de l’Estrie. Le virus n’est quand même pas très grave. Généralement, les chats vont prendre du mieux entre 48 et 72 heures.

La porte-parole souligne d’ailleurs que la décision de suspendre les adoptions et les abandons était justifiée. C’est un virus très contagieux , lance-t-elle.

Virus qui reste tout même plutôt rare. C’est un risque auquel on fait face à la SPA de l’Estrie parce qu’on accueille parfois des animaux errants dont on ne connaît parfois ni la provenance ni le statut vaccinal , poursuit Alexane Bégin.