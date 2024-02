Deux ministres du Parti progressiste-conservateur, au pouvoir depuis 2018 au Nouveau-Brunswick, ont fait savoir qu’ils ne seront pas candidats à la prochaine élection générale, qui aura lieu cette année.

Ces départs pourraient être des signes avant-coureurs d’une élection plus tôt que prévu, selon le politologue Roger Ouellette. L’élection générale au Nouveau-Brunswick aura lieu au plus tard le 21 octobre 2024, si elle n’est pas déclenchée hâtivement.

Départ de deux ministres

Arlene Dunn quittera sous peu son rôle de députée de Saint-Jean-Havre. Elle a renoncé vendredi à ses titres de ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, de ministre des Affaires autochtones et de ministre responsable de l’Immigration.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre des Ressources naturelles, Mike Holland, reste dans ses fonctions jusqu'à la prochaine élection, mais ne sera pas candidat en 2024. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Mike Holland, député d’Albert et ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, a dit qu’il avait accompli ce qui avait motivé son entrée en politique. Il continue son travail jusqu’au prochain scrutin, mais ne se représentera pas.

Parfum d’élection printanière

Ça me donne des signes d'élection au printemps , a observé Roger Ouellette, politologue de l’École des hautes études publiques de l’Université de Moncton.

En entrevue vendredi au Téléjournal Acadie, M. Ouellette a rappelé qu’il faut que les partis sachent sur quels joueurs ils pourront compter aux élections, et disposent d’un certain temps pour recruter et nommer des candidats.

Des gens doivent se décider , dit-il. C'est un signe que les choses vont aller peut-être plus rapidement .

On a aussi l'annonce, récemment, que la province a des sous maintenant, et on devrait envoyer 300 $ à bien du monde au Nouveau-Brunswick - je crois que c'est à peu près 250 000 personnes , ajoute Roger Ouellette. Un budget qui sera préparé le 18 mars, dans lequel on devrait avoir, aussi, des bonbons électoraux.

Ouvrir en mode plein écran Le politologue Roger Ouellette sur le plateau du Téléjournal Acadie, vendredi. Photo : Radio-Canada / Justin Dupuis

La table semble être mise pour des élections, à mon avis, plus tôt que tard , projette-t-il.

Compte tenu des importantes fonctions d’Arlene Dunn, le politologue pressent un remaniement ministériel d’ici peu. Est-ce que Daniel Allain va revenir dans le Cabinet? , demande-t-il.

Le député de Moncton-Est fait partie de la minorité d’élus francophones au sein du gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs. Comme ministre des Gouvernements locaux, M. Allain a piloté le dossier majeur de la réforme municipale, mais il n’est pas ministre en ce moment.

S'il n'est pas dans le Cabinet, je serais fort étonné qu'il ait l'intérêt de se présenter aux prochaines élections , suggère Roger Ouellette.

L'opposition prête dans la circonscription d' Arlene Dunn

Pendant ce temps, dans Saint-Jean-Havre, les partis d’opposition n’ont pas attendu de savoir ce qu’allait décider la députée Arlene Dunn pour se préparer.

En octobre dernier, les libéraux ont choisi David Hickey, un conseiller municipal à Saint-Jean, comme candidat à la prochaine élection provinciale.

Le Parti vert du Nouveau-Brunswick, deuxième opposition à Fredericton, déploie Mariah Darling, de l’organisme communautaire local Chroma NB.

Séparément, les deux ont affirmé au cours d'entrevues, vendredi, que le départ d'Arlene Dunn était un signe clair que le parti au pouvoir était de moins en moins progressiste, et de plus en plus conservateur.

C'est un autre exemple de l'érosion des membres et des éléments plus progressifs au Cabinet et dans le parti , a déclaré David Hickey.

Ma première réaction, c'est que ça démontre que le Parti progressiste-conservateur n'est pas aussi solide en ce moment qu'il aime le prétendre , a dit Mariah Darling. Une ministre comme [Arlene Dunn] qui démissionne, ça expose des fissures dans le parti et démontre le besoin de nouveau leadership et de nouveaux représentants au Nouveau-Brunswick.

