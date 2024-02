Policiers de Val-d’Or contre Radio-Canada : le procès en diffamation s’ouvre lundi

Le procès en diffamation d’une quarantaine de policiers de Val-d’Or contre Radio-Canada et la journaliste Josée Dupuis s'ouvre lundi au palais de justice de Montréal.

Ces policiers de la Sûreté du Québec affirment que le reportage Abus de la SQ : des femmes brisent le silence, diffusé au cours de l’automne 2015 à l’émission Enquête, était « biaisé et trompeur », selon ce qu’on peut lire dans la demande introductive d’instance.

Radio-Canada soutient au contraire que le reportage a été réalisé avec rigueur et sérieux.

Les deux parties feront valoir leurs arguments devant la Cour supérieure du Québec.

Publicité

Retour sur les événements

Le 22 octobre 2015, la journaliste Josée Dupuis présente son reportage à l’émission Enquête. On y entend des femmes autochtones de Val-d’Or qui affirment avoir été victimes d’abus de pouvoir et même de sévices sexuels de la part de policiers de la Sûreté du Québec.

Dès le lendemain, Lise Thériault, alors ministre de la Sécurité publique, annonce qu’une enquête sur ces allégations a été confiée au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Huit policiers font aussi l’objet d’un retrait administratif, « cinq patrouilleurs du poste de la MRC de la Vallée-de-l'Or et trois autres travaillant ailleurs au Québec », indiquait alors le porte-parole de la SQ, le capitaine Guy Lapointe.

Le SPVM rend son rapport un an après la diffusion du reportage et le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) annonce, en novembre 2016, qu’il ne portera pas d’accusations contre les policiers de Val-d’Or.

Les représentants du DPCP ont précisé que l'absence d'accusations ne signifie pas que les allégations n'étaient pas fondées, mais que les preuves sont insuffisantes pour porter des accusations criminelles.

Les huit policiers suspendus ont aussi réintégré leur poste et se sont entendus avec la direction de la SQ pour régler des griefs.

Ouvrir en mode plein écran Le reportage de l'émission Enquête diffusé en octobre 2015 à Radio-Canada Télé est au centre de cette poursuite. (Photo d'archives) Photo : ICI Radio-Canada

Toujours en 2016, la Sûreté du Québec annonce la création d’un poste de police mixte à Val-d’Or, composé de policiers autochtones et non autochtones ainsi que d’intervenants psychosociaux. Ce modèle sera par la suite implanté dans d’autres villes du Québec.

Publicité

Devant la pression de nombreuses communautés autochtones et de plusieurs organismes, le gouvernement Couillard annonce en décembre 2016 la création d’une commission d’enquête chargée d’étudier les événements de Val-d’Or, mais plus largement l’ensemble des relations entre les Autochtones et les services publics.

Deux ans et demi plus tard, la Commission Viens rendra son rapport, qui contient 142 appels à l’action.

Un procès de 16 semaines

Un an après la diffusion du reportage d’Enquête, en octobre 2016, 42 policiers de Val-d’Or intentent une poursuite en diffamation de près de 3 millions de dollars contre Radio-Canada et la journaliste Josée Dupuis.

Dans les documents judiciaires, les plaignants soutiennent que le reportage véhicule un portrait biaisé et diffamatoire des policiers de Val-d’Or, lequel repose entièrement sur la perception de présumées victimes d’abus de même que sur celles de personnes offrant des témoignages de ouï-dire, le tout amplifié par les commentaires de Josée Dupuis.

On reproche le fait que des normes journalistiques n’ont pas été respectées pour confectionner et publier ce reportage-là , ajoute en entrevue Me Marco Gaggino, l’avocat représentant les plaignants.

Radio-Canada, de son côté, réitère que le reportage était d’un grand intérêt public. Nous comptons démontrer le sérieux et la rigueur de la démarche journalistique de notre équipe , indique par écrit Marc Pichette, premier directeur, Communications marketing et relations avec les médias, à la société d’État.

La cause sera débattue devant la Cour supérieure du Québec, au palais de justice de Montréal, à compter de lundi. Le procès doit durer 16 semaines.

Il y a un grand nombre de témoins qui vont comparaître. Notamment, nous avons 42 demandeurs dans le dossier. Ces gens-là doivent tous témoigner parce qu’ils vont faire part des dommages individuels qu’ils ont subis en raison du reportage. Également, des témoins vont comparaître pour Radio-Canada et des experts vont témoigner, alors ça fait un grand nombre de témoignages à être entendus par la cour , souligne Me Gaggino.

Chacun des 42 policiers réclame entre 30 000 et 50 000 dollars en dommages et intérêts.