Blue Jays : Justin Turner se dit prêt à jouer où le gérant John Schneider lui demandera

Justin Turner est prêt à jouer où il sera le plus utile pour les Blue Jays de Toronto, dit-il. Celui-ci a principalement joué au troisième but durant sa carrière, mais a surtout servi de frappeur désigné l'an dernier avec les Red Sox de Boston.

Mon rôle est d'être disponible pour [le gérant de l'équipe] John Schneider, peu importe la manière qu'il veut m'utiliser et pour le plus de matchs possibles , a déclaré Turner par visioconférence vendredi, alors qu'il s'adressait aux journalistes pour la première fois depuis avoir signé un contrat d'une saison avec les Blue Jays.

Le contrat est d'une valeur de 13 M$, en plus de bonis de performance. Turner s'est entendu avec la formation canadienne le 30 janvier.

Si c'est au troisième coussin, je jouerai au troisième, a-t-il ajouté. Si c'est un rôle de frappeur désigné, c'est bon pour moi aussi.

Âgé de 39 ans, Turner n'a effectué que sept départs au troisième coussin pour les Red Sox de Boston en 2023. Il a ajouté 10 départs au deuxième but et 41 au premier but, en agissant principalement comme frappeur désigné.

Les Blue Jays avaient toutefois besoin d'un frappeur vétéran après le départ de Brandon Belt.

La saison dernière avec les Red Sox, Turner a montré une moyenne au bâton de ,276 en 626 présences au marbre en 146 matchs. De plus, ce dernier a joué avec une blessure à la cheville pendant la majorité de la deuxième moitié de la saison.

Turner a terminé troisième de son équipe pour les circuits avec 23, en plus de finir la campagne au deuxième rang des Red Sox pour les points produits avec 96, derrière le joueur de troisième but Rafael Devers.

Ces statistiques auraient fait de Turner l'un des meilleurs frappeurs des Blue Jays la saison dernière, ce qui a aidé l'athlète dans sa décision, puisque Boston n'était plus une destination possible pour son nouveau contrat.

J'aime me faire une liste d'endroits où j'aimerais aboutir et Toronto était l'une des destinations au sommet de cette liste , a mentionné Turner à propos de son choix.

Turner sait ce qu'il faut pour gagner et il a clairement indiqué, vendredi, qu'il était prêt à aider les jeunes talents de l'équipe à passer au prochain niveau.