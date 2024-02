Expédition Premières Nations : un arrêt émouvant à l’ancien pensionnat de Saint-Marc

Vendredi, les participants de l'Expédition Premières Nations ont profité d’une journée de repos à mi-parcours, à Pikogan, pour aller visiter le site commémoratif de l'ancien pensionnat autochtone de Saint-Marc-de-Figuery. Sur place, ils ont pu entendre les témoignages émouvants d’aînés de Pikogan qui ont vécu cette réalité.

Deux motoneigistes ont préparé le terrain sur le site commémoratif afin de permettre aux participants, des aînés et d’autres membres de la communauté de se réunir devant le monument et les panneaux d’interprétation.

L'un des objectifs de l'expédition de motoneige de plus de 3200 kilomètres est de rendre hommage aux enfants disparus, aux femmes disparues et aux survivants des pensionnats. La réconciliation vers la guérison est au cœur de cette deuxième édition.

Ouvrir en mode plein écran Des participants de l'Expédition Premières Nations lors de leur passage au site de l'ancien pensionnat autochtone de Saint-Marc-de-Figuery. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Ça aide beaucoup les survivants des pensionnats de regarder tous les traumatismes qu’il y a eus dans le passé. On entend beaucoup les témoignages des survivants des pensionnats. Il faut aller de l’avant. C’est bon de regarder en arrière pour l’apprentissage, mais il faut aller de l’avant , affirme Christian Flamand, coordonnateur d’événement pour l’Expédition Premières Nations.

C’est du réconfort qu’on transporte d’une communauté, d’une municipalité à l’autre. On veut aussi sensibiliser les gens et ramener le feu sacré intérieur des gens. Il faut apprendre à s’aimer et grandir en communauté, et se respecter.

Ouvrir en mode plein écran Christian Flamand, coordonnateur d'événements pour l'Expédition Premières Nations. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Membre de la nation atikamekw, M. Flamand souligne que l’expédition fait aussi un grand bien à la cinquantaine de participants, autochtones et allochtones.

« Ce n’est pas simplement un trip de motoneige, c’est plus que ça. C’est un voyage à Compostelle, une thérapie, un cheminement personnel, avec l’amour qu’on reçoit quand on arrive dans les communautés. On est là pour représenter toutes les nations. C’est tout ça qui nous motive tous les matins, même si on est complètement brûlés et fatigués. Ça prend de l’endurance mentale et physique », raconte Christian Flamand.

Ouvrir en mode plein écran Des aînés, survivants du pensionnat de Saint-Marc-de-Figuery, ont témoigné de ce qu'ils ont vécu devant les participants et autres invités. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Pour Sindy et les survivants

Annick Wylde, de Pikogan, est la seule participante anicinabe. Sa décision de participer était prise depuis l’an dernier. Elle veut d’abord honorer les femmes disparues ou assassinées, comme Sindy Ruperthouse, disparue depuis avril 2014. La cause de Joyce Echaquan l’a aussi beaucoup touchée.

On est très bien accueillis partout. C’est un mouvement de solidarité, mais ici, à Pikogan, c’était très émouvant quand je suis arrivée hier soir [jeudi]. Je suis arrivée devant la maison de Johnny Wylde, avec Émilie et Joan. C’était émouvant parce que je leur ai dit que je faisais ça pour Sindy, à sa mémoire et avec l’espoir de la retrouver un jour , confie-t-elle.

L’arrêt au site commémoratif de l’ancien pensionnat a aussi touché une corde très sensible. C’est important pour l'histoire, pour les participants allochtones, de partager ce que nos parents ont vécu. Ma mère est allée au pensionnat. C’est aussi pour ça que je l’ai fait. Pour alléger ses souffrances, parce qu’elle a encore des souffrances d’avoir passé ici , mentionne Annick Wylde.

Ouvrir en mode plein écran Annick Wylde, la seule participante anicinabe à la deuxième Expédition Premières Nations, sur le site de l'ancien pensionnat de St-Marc-de-Figuery. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

« L'expérience d'une vie »

La motoneige de Randy Weizineau arbore les noms d’une cinquantaine de personnes disparues de sa communauté, à Obedjiwan, pour ne pas les oublier. C’est pour elles qu’il participe à cette expédition. Son arrêt à l’ancien pensionnat de Saint-Marc-de-Figuery revêtait toutefois aussi un caractère personnel, son père étant originaire de Pikogan.

Ma mère est allée dans un autre pensionnat, mais des oncles et des tantes sont passés ici. Parfois, ils me racontent leur histoire. Je les écoute. Le fait de passer par ici pour aller dans des tournois, par exemple, ça leur fait toujours quelque chose. Des souvenirs reviennent. C’est un passage qui a quand même été douloureux pour eux , témoigne-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Randy Weizineau, un Atikamekw d'Obedjiwan, s'est assuré de pouvoir participer à l'Expédition Premières Nations cette année. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon