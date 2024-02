Des pesticides responsables de maladies et de cancers

L’organisme Victimes des pesticides du Québec réclame une réduction de la moitié des pesticides utilisés en agriculture d’ici cinq ans. Il pointe du doigt de nombreuses maladies directement liées à l’exposition de pesticides.

Le cofondateur, administrateur de Victimes des pesticides du Québec, Pascal Priori énumère une longue liste de maladies attribuées à une exposition aux pesticides ou qui risque de se développer si une personne y est exposée : lymphome non hodgkinien, myélome, cancer de la prostate, maladie de Parkinson, troubles cognitifs, bronchopneumopathie, bronchite, Alzheimer, cancer, troubles anxieux dépressifs. Il ajoute que ces maladies sont en forte progression. Il y a une étude, une méta-analyse, un ensemble d'études scientifiques qui ont été rassemblées, analysées par des scientifiques indépendants, je le précise, et qui concluent au fait qu’il y a des liens très forts entre une diversité de maladies et notamment des cancers et l'exposition professionnelle aux pesticides.

Pascal Priori ajoute que les données scientifiques démontrent qu’entre 75 et 100 % de la population contient des traces de pesticides dans son corps. Il convient que pour le moment, il est encore difficile de faire un lien de cause à effet entre la quantité de doses quotidiennes d’exposition et une maladie qu’on pourrait développer.

L'association estime qu'il y a une forte pression sociale sur les agriculteurs pour qu’ils ne remettent pas en question le modèle de culture qui utilise les pesticides. Elle aimerait aussi que les différentes maladies et les différents cancers soient mieux reconnus auprès de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) afin d’aider les agriculteurs.

Un mal nécessaire

Le président de l’Union des producteurs agricoles (UPA) Centre-du-Québec Daniel Abel est bien conscient des dangers reliés à l’utilisation des pesticides. Il observe qu’au fil des années, la connaissance des risques fait en sorte que les façons de les utiliser ont bien changé aujourd’hui. Le défaut de connaissances de l'époque nous révèle aujourd'hui des conséquences majeures. Il prend pour exemple la maladie de Parkinson. Cette maladie-là est reconnue comme étant une maladie à très haut risque du côté agricole.

C'est toujours un grand défi qu'on a. On est d'une certaine manière devant une obligation d'utiliser ces produits-là dans bien des situations. Souvent malgré nous, pour s'assurer d'avoir des rendements qui vont être à la hauteur des attentes, dans un premier temps pour combler le besoin alimentaire, dans un 2e temps, l'usage des pesticides sert aussi à contrôler certaines espèces, notamment des ravageurs ou des insectes.

Le président dit constater que la toxicité des pesticides employés va en diminuant d’année en année. Il mentionne aussi que l’usage des produits dangereux tend à diminuer. Il aimerait toutefois que la recherche s’accélère.

Tout producteur qui travaille avec ce genre de produit est toujours à risque. On en est bien conscient.

C’est une fausse impression selon Pascal Priori. Il y a une perception que les pesticides sont aujourd'hui moins dangereux que ceux qui pouvaient être utilisés avant, comme le DDT qui a été interdit dans les années 90. Mais en fait c'est faux. Les pesticides aujourd'hui sont plus dangereux qu'avant, on en utilise plus. C'est juste que les concentrations sont plus importantes et que les techniques d'épandage ont changé. Mais la dangerosité associée aux pesticides est énorme.

D’autres façons de faire

Louis Fleurent est un agriculteur qui s’est tourné vers l’agriculture biologique il y quelques décennies. Il ne regrette pas son choix.

J'espère qu'on est sur une meilleure voie. Je comprends qu'on peut pas interdire les pesticides de façon drastique. Mais, je pense que déjà une meilleure utilisation puis une meilleure recommandation. Parce que malheureusement c'est pas tout le temps nécessaire [d’utiliser des pesticides]. Mais c'est une question d'agronomie. Ça dépend des rotations qu'on a.

Louis Fleurent souhaite que davantage de ses collègues se tournent vers cette culture.

L’organisme Victimes de pesticides du Québec participait aujourd’hui au Colloque cancers évitables qui se tenait à Montréal.

D'après des entrevues réalisées aux émissions Toujours le matin et En direct et avec les informations d'Eugénie Larente