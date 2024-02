Cook it vendue à Fresh Prep, de Vancouver

Le service canadien de livraison de boîtes-repas Fresh Prep a conclu un accord avec Cook it visant l’acquisition de la quasi-totalité de ses actifs. Si la transaction échoue devant la Cour supérieure du Québec, Cook it a l'intention de se placer sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Le 29 janvier, Cook it a déposé devant la Cour un avis d'intention de faire une proposition, une procédure qui met l'entreprise à l'abri de ses créanciers pendant 30 jours en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

L'achat comprend la plupart des activités, des installations, des équipements, des marques de commerce et d’autres actifs de Cook it, précise-t-on dans un communiqué. Le montant de la transaction n'est pas précisé.

Cette acquisition constitue une étape importante dans notre mission de donner aux Canadiens les moyens de bien s’alimenter et de mieux vivre grâce à la livraison de repas frais, nutritifs et faciles à préparer directement à leur porte , a déclaré Becky Brauer, cocheffe de la direction de Fresh Prep, installée en Colombie-Britannique et en Alberta.

La présidente de Cook it, Judith Fetzer, décrit cette transaction comme une occasion fantastique pour nos clients et nos employés. Ensemble, nous continuerons d’innover dans l’univers des boîtes-repas grâce à une gamme variée d’options de repas de grande qualité qui répondent aux besoins évolutifs des Canadiens .

Ouvrir en mode plein écran Les fondateurs de Cook it, Judith Fetzer et Patrick Chamberland, lors de leur passage à l'émission « Dans l'œil du dragon », à ICI TÉLÉ, en juin 2015. Photo : Attraction / yanick macdonald photographe

Cook it précise qu'elle maintiendra ses relations avec ses producteurs québécois alors que Fresh Prep dit vouloir élargir ses relations avec les producteurs québécois afin d’ajouter de nouvelles offres au menu Cook it.