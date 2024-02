À Regina, des élèves soutiennent les enseignants engagés dans des négociations syndicales

Près d'une centaine d’élèves se sont réunis vendredi après-midi devant le Palais législatif de la Saskatchewan, à Regina, pour exprimer leur soutien aux enseignants engagés dans les négociations avec la province au sujet de leur convention collective.

Certains d’entre eux étaient accompagnés de leurs parents durant la manifestation de solidarité.

Noah McCabe, un élève de 16 ans, il était essentiel de participer à cette mobilisation afin de témoigner son soutien envers les enseignants.

Les écoles n'ont pas reçu assez de fonds et, ces dernières années, ils ont baissé , explique-t-il. Les enseignants n'ont pas les moyens de s'acheter du matériel et ils n'ont pas les ressources nécessaires pour nous enseigner correctement.

Même son de cloche du côté de Caden Manz, 16 ans, qui considère que les conditions dans les salles de classe ne sont pas optimales pour favoriser l'apprentissage.

Je soutiens les enseignants parce qu'il est très difficile d'apprendre dans des classes de plus de 30 élèves avec un seul enseignant , précise-t-il.

[Les enseignants] essaient de gérer tous les élèves avec toutes leurs questions et tous les styles d'apprentissage. Ce n'est pas facile pour un seul enseignant d'essayer de s'occuper de tous ces élèves , ajoute Caden Manz.

Contrairement aux grèves qui ont eu lieu au cours des semaines précédentes un peu partout dans la province, l'organisation de ce rassemblement ne relevait pas de la responsabilité de la Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF), comme le souligne sa présidente, Samantha Becotte.

Cette dernière salue toutefois la démarche des jeunes manifestants.

Les élèves ont pris des mesures pour améliorer, de leur manière, le système d’éducation public. Ils supportent également leurs enseignants , estime Mme Becotte.

L'organisation de ce rassemblement ne relevait pas de la responsabilité de la STF, affirme la présidente du syndicat enseignant.

De son côté, dans une déclaration écrite envoyée à CBC /Radio-Canada, le gouvernement de la Saskatchewan précise qu’il soutient le droit des personnes de manifester pacifiquement.

Le comité de négociation du gouvernement demeure à la table de négociation, prêt à poursuivre les négociations en vue d'obtenir un accord équitable pour les enseignants , souligne la province.

Nous continuons d'encourager les dirigeants syndicaux à revenir à la table de négociation , ajoute-t-elle.

Pour sa part, l’Association des parents fransaskois (APF) précise qu’elle n’était pas informée de cet appel à la mobilisation.

Il appartient à chaque famille de répondre à cet appel si elle le désire. Bien que l' APF comprenne que les revendications des enseignants ont pour objectif, entre autres, l'intérêt des élèves, elle ne peut appeler officiellement les familles à une quelconque manifestation pour soutenir les enseignants , indique le président de l’ APF , Edgard Assoua.

Il précise que l'Association a contacté les autorités provinciales pour leur signifier, d'une part, les inquiétudes de l' APF quant aux perturbations que connaît l'année scolaire en raison des grèves, et d'autre part, l'invitation de l' APF , de voir le gouvernement et la STF trouver une solution le plus tôt possible .

Des élèves tiennent des pancartes avec des messages de soutien aux enseignants à Regina.

Les négociations entre la STF et le gouvernement provincial se concentrent principalement sur la question de la complexité des classes et des salaires.

En effet, la Fédération réclame également des changements concernant la taille des classes et le soutien offert aux élèves.

Par ailleurs, la province suggère une hausse des salaires de 7 % sur trois ans, alors que la STF demande plutôt une augmentation salariale annuelle de 2 % ajustée à l'inflation pour chacune des quatre prochaines années.

Selon la province, la demande syndicale porte sur une augmentation du salaire de plus de 23 % sur 4 ans.

