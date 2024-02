Le guitariste de Rage Against the Machine partagera vendredi soir des histoires sur son passé activiste et interprétera des chansons pour le public de Winnipeg. Tom Morello est de passage dans le cadre de l’exposition sur la musique engagée Haut et fort : Musique, résistance et changement au Musée canadien pour les droits de la personne.

Des artistes de partout en Amérique du Nord sont présentés dans l’exposition lancée le 2 février. Les créateurs sélectionnés soutiennent chacun à leur façon certaines causes comme les droits des communautés LGBTQ+, les droits de peuples autochtones ou la lutte contre les changements climatiques.

Leur travail est présenté à travers des photos, de la vidéo, de la musique et des vêtements de scène.

Ouvrir en mode plein écran Le guitariste Tom Morello a dit se sentir à la maison au Musée canadien pour les droits de la personne. Photo : Radio-Canada / Véronique Morin

Le groupe américain Rage Against the Machine est justement connu pour l’activisme exprimé dans ses chansons. Tom Morello effectue donc le déplacement au Manitoba pour parler de la vision du groupe.

Plus de 900 personnes sont attendues vendredi soir au Musée canadien pour les droits de la personne.

En conférence de presse, Tom Morello a dit se sentir à la maison dans ce musée.

Quand je regarde le catalogue de mes 22 albums, c’est presque comme un musée pour les droits de la personne, alors ça concorde , a-t-il déclaré.

Il a également tenu à souligner l’importance de l’activisme dans sa carrière.

L’histoire de ma carrière ne se limite pas à du divertissement, l’objectif, ça a toujours été de changer le monde. La question qu’on m’a posée de nombreuses fois dans les dernières années c’est "Comment est-ce que je peux m’impliquer?". La réponse à cette question est partout dans ce musée et dans les paroles de toutes les chansons.

Une section complète de l’exposition est dédiée au groupe Rage Against the Machine. Une fourgonnette qui a appartenu à Tom Morello et a servi au groupe lors de nombreuses tournées est exposée au musée pour l’occasion.

Ouvrir en mode plein écran Une fourgonnette appartenant à Tom Morello a été livrée de Cleveland, en Ohio, à Winnipeg pour l'exposition. Photo : Radio-Canada / Véronique Morin

Le caractère universel de la musique

Le Musée canadien pour les droits de la personne a choisi d’organiser une exposition temporaire sur la musique en raison de la capacité de cette expression artistique à rejoindre une grande variété de publics.

Selon le vice-président, Expérience de visite au Musée canadien pour les droits de la personne, Darrel Nadeau, la musique pourrait amener de nouveaux publics au musée.

La musique est très universelle, est très personnelle, est très émotionnelle. Alors on espère rejoindre un auditoire de gens qui ne sont peut-être jamais venus au musée , a-t-il expliqué.

Ouvrir en mode plein écran Darrel Nadeau est vice-président, Expérience de visite au Musée canadien pour les droits de la personne. Photo : Radio-Canada / Véronique Morin

Parmi les artistes présentés, la chanteuse franco-manitobaine métisse Andrina Turenne apparaît dans une vidéo. Elle y interprète sa chanson En plein cœur mai.

À son avis, son art peut être considéré comme une forme de résistance.

Je pense que même simplement le fait [...] de chanter des histoires importantes, de partager des chansons traditionnelles, de creuser un peu dans nos vécus, je pense que ça déjà c’est une résistance et c’est aussi un partage très important , a-t-elle dit.

Elle dit d’ailleurs apprécier la diversité des artistes présentés dans l’exposition.

Je pense que tous ces artistes sont très importants dans le tissage d’où nous en sommes aujourd’hui, alors c’est vraiment beau pour moi de faire partie de l’exposition et de pouvoir montrer la perspective d’où nous sommes. [...] C’est beau de voir cette diversité-là et de pouvoir montrer le côté de chez nous.

Ouvrir en mode plein écran La chanteuse Andrina Turenne interprète une de ses chansons dans une vidéo présentée au centre de l'exposition. Photo : Radio-Canada / Véronique Morin

Plusieurs artistes canadiens se retrouvent dans l’exposition, dont Elisapie originaire du Nunavik. Une de ses chansons ainsi qu’un de ses costumes de scène sont inclus dans une section intitulée Conteuses et visionnaires qui est dédiée à des artistes féminines autochtones. À ses côtés, se trouve également le travail du rappeur canadien Samian.

La chanson Plus rien du groupe québécois Les Cowboys fringants est pour sa part présentée dans la section sur la lutte contre les changements climatiques. Cette chanson se projette dans un futur où les humains disparaîtraient. Elle raconte l’histoire d’un individu qui serait le dernier être vivant sur Terre en raison de la destruction de la planète.

Plusieurs artistes de renommée internationale sont également inclus dans l’exposition, notamment la pianiste Nina Simone, la chanteuse Beyoncé et le groupe The Village People.

Miser sur l’interactivité

Pour Haut et fort : Musique, résistance et changement, le Musée canadien pour les droits de la personne a décidé d’utiliser également différentes technologies afin de rendre l'expérience des visiteurs plus interactive.

Un disque RFID est remis aux visiteurs à leur arrivée, ce qui leur permet d’activer les différentes vidéos et chansons durant leur parcours dans la galerie.

Ouvrir en mode plein écran Les disques RFID permettent également aux visiteurs de regarder les vidéos dans la langue de leur choix. Photo : Radio-Canada / Véronique Morin

Une table tactile permet également au public de créer ses propres affiches de concert et d’ensuite les projeter sur un mur de la galerie.

Selon Darrel Nadeau, il s’agit d’interpeller des visiteurs qui recherchent une expérience interactive.

On teste pour la première fois beaucoup de nouveaux outils interactifs qu’on ne voit pas ailleurs dans le musée. La technologie change, les musées changent, alors nous on veut s’adapter, on veut amener des choses plus interactives, plus modernes, pour les visiteurs , a-t-il expliqué.

L’exposition sera ouverte au public jusqu’en septembre 2024.