La Bouchée généreuse : une autonomie qui se heurte à l’inflation

La Bouchée généreuse est le service d’aide alimentaire qui dessert directement le plus grand nombre de gens dans la région de Québec, desservant environ mille ménages par semaine. Contrairement à plusieurs autres organismes à mission caritative, seule une infime partie de ses revenus proviennent de fonds publics, une façon de faire atypique qui présente des défis dans un contexte économique difficile.

L'organisme multiplie d'ailleurs récemment les sorties médiatiques, réclamant de l'aide ou des interventions auprès des différents paliers gouvernementaux. Dans les dernières semaines, la Bouchée généreuse a fait une sortie publique pour demander à la Ville de Québec de pouvoir déplacer ses activités au Colisée Pepsi pendant la construction de ses nouveaux locaux, demande que la Ville a refusé.

De l'autre côté, les gestionnaires de l'organisme gardent en eux cette fibre indépendante et leur hantise de la paperasse. On a appris à se débrouiller tout seul et à ne pas dépendre des subventions pour exister , souligne Marie-Pier Gravel, directrice adjointe de la Bouchée généreuse.

Selon les données publiques de l’Agence du revenu du Canada pour les organismes de bienfaisance, en 2023, seulement 9600 $ de la totalité des 1,2 million $ de revenus de la Bouchée généreuse provenaient des gouvernements provincial et fédéral.

Marie-Pier Gravel dans les locaux de la Bouchée généreuse. (Photo d'archives)

La Bouchée généreuse reçoit également 6500 $ par année en soutien au fonctionnement de la part de la Ville de Québec. L'administration municipale apporte aussi un soutien d'autres façons, par exemple, en payant pour les analyses de sol pour le projet d'agrandissement de leurs locaux.

La Bouchée généreuse réussit aussi à aller chercher quelques subventions ponctuelles, par exemple pour l'achat d’un camion pour faire de la distribution alimentaire auprès des aînés, mais elles ne sont pas récurrentes. Et, avec l'augmentation fulgurante des demandes d’aide alimentaire et l'inflation qui a aussi fait augmenter les dépenses, l'organisme ne dirait pas non à un peu plus de prévisibilité.

Ce n’est pas dans notre ADN de dépendre de quelqu'un, mais je ne cracherais pas sur un petit montant du gouvernement , admet-elle Marie-Pier Gravel, consciente que des sommes récurrentes pourraient aider.

Chaque bénéficiaire d'un panier de denrées de la Bouchée généreuse contribue un dollar, ce qui paye les frais de carburant des camions (photo d'archives).

La directrice adjointe croit que la façon de faire de son organisme est mal comprise. À chaque fois qu’on se présente pour des demandes de subventions, ils se demandent toujours [...] comment on fait pour générer autant et redonner autant , soutient-elle.

En conséquence, l’organisme se targue d’avoir pu développer d'excellentes relations avec des partenaires privés. Ainsi, plutôt que de remplir des demandes de subventions, l’organisme préfère les contacts directs. On est habitué à devoir prendre les devants et d’aller rencontrer des gens pour être capable de vivre , précise Marie-Pierre Gravel.

Elle assure aussi que la Bouchée généreuse n’a pas de problème de reddition de comptes. Pour avoir des partenaires privés, il faut faire des redditions de comptes assez parfaites , ajoute la directrice adjointe.

Pas sur la liste de Centraide

L’organisme reçoit aussi peu d’argent provenant d’autres organismes. Il ne figure plus sur la liste des organismes auxquels Centraide Québec–Chaudière-Appalaches distribue des fonds depuis 2012.

La Bouchée généreuse est devenue indispensable pour de nombreuses familles de Québec. (Photo d'archives)

À chaque trois ans ou quatre ans, Centraide accueille un nombre limité de nouveaux organismes qui recevront un financement récurrent pour trois ans. Un comité de bénévoles de la région évalue les demandes des organismes en se basant sur certains critères pour faire ses recommandations.

Disons qu’on est un peu un mouton noir, je pense.

Centraide indique que la Bouchée généreuse n’a effectivement pas fait de demande d'aide en 2018, mais se garde de le préciser pour son dernier processus de 2022, ne voulant pas nuire à la confidentialité des organismes impliqués.

Malgré tout, dans les cinq dernières années, Centraide a tout de même versé à la Bouchée généreuse un total de 138 000 $ en aide ponctuelle.

La Bouchée généreuse reçoit aussi des dons sous forme de denrées de la part de Moisson Québec qui fournit la majorité comptoirs alimentaires dans la grande région de Québec.

Forcés de changer?

Cette façon de faire date de la fondation de l’organisme par le prêtre Bruno Verret, en 1997. Ses liens avec la paroisse limitaient jadis la quantité de financement qu’il pouvait recevoir, selon Marie-Pier Gravel.

Les demandes de subventions et la paperasse qu’elles impliquent semblent toujours rebuter la Bouchée généreuse. Ça demande presque quelqu’un à temps plein , plaide Marie-Pier Gravel.

Elle est toutefois consciente des avantages qu’il pourrait y avoir avec plus de financement. On a des bénévoles dédiés et dévoués qui m'aident, mais on pourrait mettre un employé supplémentaire dédié à la distribution alimentaire et puis moi je pourrais me concentrer à trouver des partenaires ou autres choses , avance la directrice adjointe.

Entre 50 et 60 bénévoles aident à la préparation des paniers à la Bouchée généreuse chaque semaine.

Surtout que de grosses dépenses s'en viennent pour la Bouchée généreuse, qui a un projet d’agrandissement de plusieurs millions de dollars. Selon le dernier estimé, la facture de la construction pourrait grimper au-delà des 7 millions de dollars.

L’organisme aura besoin de beaucoup de financement pour réaliser son projet. Pour l’instant, il n’a qu’environ un million $ en banque, il planifie donc entre autres de faire une grande campagne de financement.