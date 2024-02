La communauté de l’aviation de la région est sous le choc après l’écrasement d’un petit aéronef jeudi, près de Denholm en Outaouais. La victime, Vincent Charron, était un pilote expérimenté, très impliqué dans son milieu.

Les témoignages et les éloges sont nombreux sur les réseaux sociaux.

L’accident s’est produit vers 1 h 30 dans la nuit de mercredi à jeudi, mais l’homme de 57 ans a été retrouvé vers 10 h jeudi. Ce dernier pilotait un Cessna.

Le Bureau du coroner a confirmé qu’il allait ouvrir une enquête pour déterminer les circonstances et les causes de la mort de Vincent Charron.

Cette enquête s’ajoute à celle du Bureau de la sécurité des transports (BST), qui étaient encore sur les lieux de l’écrasement vendredi.

Vendredi, des voitures de la Sûreté du Québec, ainsi que du Bureau de la sécurité des transports se trouvaient toujours près des lieux de l'écrasement. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Aux premières loges du drame

Stéphane Aubry, le gérant de l’Aéroport de Maniwaki, s’est retrouvé bien malgré lui aux premières loges du drame. C’est de là que Vincent Charron a pris son envol une dernière fois.

Lorsque M. Aubry a quitté le travail mercredi soir, le Cessna de son ami était toujours sur place. Le lendemain, lorsqu’il a appris que les autorités cherchaient un avion, il était loin de se douter que la victime était en fait Vincent Charron.

C’est un type qui a fait de la brousse tout son jeune âge. Il était habitué de piloter dans à peu près n’importe quelles conditions , affirme-t-il.

Stéphane Aubry connaissait Vincent Charron depuis une dizaine d'années. Photo : Radio-Canada

Mais quelques heures plus tard, il a reçu la visite des enquêteurs, à qui il a remis des vidéos de la caméra de surveillance, sur lesquelles on voit le décollage de l’appareil de M. Charron vers 12 h 30.

Il venait souvent ici, au moins deux ou trois fois par semaine , raconte-t-il peiné. C’est un gars qui se promenait beaucoup en avion. Il rapportait des faits de partout. On était au courant de faits dans l’aviation au Québec surtout grâce à lui.

M. Charron est d’ailleurs intervenu à plusieurs reprises sur les ondes de Radio-Canada à titre d’expert, notamment pour commenter des écrasements d’avion.

C’est une grosse perte pour l’aviation du Québec.

C’est un choc

Daniel Léveillé était quant à lui un collègue pilote et un ami de M. Charron depuis environ cinq ans. Il se tournait régulièrement vers lui pour avoir des conseils, de même que plusieurs autres pilotes.

C’est un choc, un choc émotionnel , confie-t-il. J’ai pris ça dur parce qu’on vient de perdre un pilier dans le monde de l’aviation, pour les organisations, et aussi un ami.

Daniel Léveillé, un pilote de Hawkesbury, s'est lié d'amitié avec Vincent Charron il y a cinq ans. Photo : Radio-Canada

M. Léveillé reconnaît toutefois que des accidents peuvent arriver même aux pilotes les plus expérimentés.

On est humain. On ne connaît pas la cause et chaque vol est différent. Il n’y a pas de vol qui est pareil. Même si on prend le même avion, ce n’est jamais la même chose. Les circonstances ne sont jamais pareilles , explique-t-il.

Ce dernier attend impatiemment les conclusions du BST . On apprend de ces rapports-là , dit-il. Chaque accident à son histoire.

Ce que je crois du fond de mon cœur, c’est que Vincent a probablement tout fait pour éviter le pire , ajoute M. Léveillé.

Avec les informations de Frédéric Pepin